Microbús desbarrancó a la altura del sector Los Molles en Quilpué: conductor se habría dado a la fuga

Un accidente vehicular se registró en la ruta Lo Orozco, a la altura del sector Los Molles, en la comuna de Quilpué.

La emergencia se produjo en la intersección con la ruta F-740 que conduce hacia Hacienda Las Palmas, donde según los primeros antecedentes, el conductor de un microbús de la línea 103 perdió el control de la máquina, salió de la calzada y terminó cayendo a una zanja, al costado del camino.

Pese al incidente, no se reportaron peronas lesionadas, no obstante, el conductor del transporte de pasajeros se habría dado a la fuga antes de la llegada de equipos de emergencia.

Cabe señalar que las circunstancias del accidente que se registró durante la tarde de este lunes están siendo investigadas.

VIDEO

(Imágenes: Central de Emergencias V Region / Video: Viña Informa)

PURANOTICIA