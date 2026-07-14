Meteorología emite alertas por fuertes lluvias y viento para la región de Valparaíso ad portas de la llegada de intensos sistemas frontales

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió alertas por precipitaciones moderadas a fuertes y viento de intensidad moderada a fuerte para diversos sectores de la región de Valparaíso, debido al sistema frontal que afectará a la zona entre este jueves 16 y el sábado 18 de julio.

De acuerdo con el organismo, la Alerta AA90 considera viento moderado a fuerte en el litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la región entre el 16 y el 17 de julio.

En tanto, la Alerta AA91 pronostica precipitaciones moderadas a fuertes para el litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos entre el 16 y el 18 de julio.

Junto a estas alertas, la DMC mantiene vigentes diversos avisos meteorológicos por precipitaciones, viento y nevadas en distintos sectores de la región, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, la cordillera y la Isla de Pascua.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, decretada el pasado domingo 12 de julio.

Desde Senapred explicaron que esta medida implica un reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo permanente de las condiciones de riesgo y de las vulnerabilidades asociadas al sistema frontal, además de la coordinación y activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de responder oportunamente ante eventuales situaciones de emergencia.

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