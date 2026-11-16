Mensajes, favores y nombramientos: los chats con Hermosilla que ponen contra las cuerdas a la presidenta de la Corte de Valparaíso

La relación entre la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, y el abogado Luis Hermosilla, vuelve a quedar bajo escrutinio luego de conocerse conversaciones privadas en las que la magistrada agradeció su intervención en una acusación constitucional (AC) en su contra el año 2020 en el Congreso, en plena pandemia, y posteriormente recurrió a él para solicitar apoyo a una candidatura judicial.

Los intercambios, revelados por el medio Reportea, corresponden a mensajes de WhatsApp registrados entre agosto de 2020 y septiembre de 2023. Uno de los más llamativos fue enviado el 30 de agosto de 2020, cuando Donoso agradeció al penalista por asumir su defensa ante el Congreso Nacional en el marco de la AC.

"Mil gracias querido Luis, el regalo más grande ha sido el apoyo y trabajo de ustedes, grabado a fuego en mi corazón. Un abrazo", escribió la jueza.

La acusación constitucional había sido presentada por diputados debido a la participación de Silvana Donoso en la comisión que concedió la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien durante el beneficio judicial asesinó a la adolescente Ámbar Cornejo en Villa Alemana. La defensa de la magistrada también contó con la participación de su hermano, el abogado Samuel Donoso, y del jurista y hoy embajador, Gabriel Zaliasnik. Finalmente, el Senado rechazó la acusación contra la jueza.

Sin embargo, los mensajes no se limitaron a los agradecimientos por aquella defensa. En abril de 2021, la hoy primera autoridad del tribunal de alzada porteño volvió a contactar a Hermosilla y a Zaliasnik para solicitarles colaboración en la postulación del académico de Derecho Penal José Luis Guzmán Dalbora a la Corte Suprema.

"Sería una gran pérdida no tenerlo en el máximo tribunal, solo les pido ayuda dentro de sus posibilidades", escribió Donoso, quien adjuntó el currículum del candidato. La postulación no prosperó, pues el cupo terminó siendo ocupado por Ángela Vivanco, quien posteriormente fue destituida y formalizada en una investigación por presuntos pagos de coimas vinculados a resoluciones judiciales.

La presidenta de la Corte de Valparaíso sostuvo al medio que sólo conoció al abogado Luis Hermosilla cuando este asumió su defensa constitucional y descartó que mantuvieran una amistad. Respecto de la solicitud para José Luis Guzmán Dalbora, aseguró que fue la única gestión de este tipo que le pidió al abogado.

"El profesor Guzmán Dalbora fue mi maestro en un seminario permanente de derecho penal que ha mantenido durante largos años. Y como Hermosilla presumía de tener grandes contactos, me atreví a enviarle el tremendo CV del profesor", explicó.

INVESTIGACIÓN A SU HERMANO

Los antecedentes adquieren especial relevancia porque Donoso participa actualmente en el proceso para elaborar la terna de candidatos a fiscal regional de Valparaíso, mientras que la Fiscalía de esa jurisdicción investiga una de las aristas del caso Hermosilla en la que figura como imputado su hermano, Samuel Donoso.

En esa investigación también aparece el exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, contra quien el Ministerio Público presentó una querella de capítulos por eventuales delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, Ulloa habría realizado gestiones ante senadores para favorecer a Silvana Donoso durante la acusación constitucional. Luego, Samuel Donoso habría agradecido su intervención y conversado con él sobre sus aspiraciones de acceder a un cargo en la Corte de Santiago.

La investigación también contiene conversaciones entre Samuel Donoso y Hermosilla sobre posibles nombramientos judiciales, incluyendo solicitudes relacionadas con candidatas que habrían sido impulsadas por la propia ministra.

Frente a los cuestionamientos por su participación en la elección del próximo jefe regional del Ministerio Público, Silvana Donoso aseguró que nadie le ha solicitado inhabilitarse. También sostuvo que no necesariamente será la Fiscalía de Valparaíso la que continuará investigando a su hermano, pues esa determinación corresponderá al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Cabe hacer presente que este lunes 16 de noviembre, los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso escucharán a los postulantes al cargo y posteriormente elaborarán una nómina que será remitida al fiscal nacional, quien tendrá la decisión final sobre quién encabezará el Ministerio Público en la Quinta Región.

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