Menor de 13 años baleado en la cabeza en Quintero se encuentra fuera de riesgo vital

Fuera de riesgo vital se encuentran las dos personas que resultaron heridas a bala durante un enfrentamiento entre dos grupos de personas registrado en villa Los Copihues, en la comuna de Quintero.

Entre las víctimas se encuentra un menor de 13 años, quien recibió un impacto balístico en la cabeza, además de un hombre de 43 años que sufrió una herida de bala en la región abdominal.

El subprefecto Humberto Cortés, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Concón, confirmó que, "de acuerdo con los antecedentes recopilados, durante la tarde (de este miércoles 14) se produjo un enfrentamiento entre dos grupos de personas, instante en que se efectuaron diversos disparos".

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de esta unidad especializada de la policía civil realizaron las primeras diligencias investigativas por el delito de lesiones graves por arma de fuego, en un hecho que conmocionó a la comuna de Quintero.

Asimismo, desde la institución indicaron que actualmente las diligencias continúan con el objetivo de establecer la identidad de los autores del ataque.

PURANOTICIA