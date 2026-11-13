Megaincendio en Viña del Mar y Quilpué: comienzan alegatos de clausura y víctimas reiteran que se debe investigar a autoridades

A más de dos años y medio del megaincendio que los días 2 y 3 de febrero de 2024 arrasó sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando 138 personas fallecidas y más de 4.600 viviendas destruidas, el juicio oral contra los nueve imputados por la tragedia entró en su etapa final. Y es que este viernes 13 comenzaron los alegatos de clausura en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso, instancia previa a la sentencia que deberá determinar las responsabilidades penales de los acusados.

La primera intervención correspondió al Ministerio Público, representado por el fiscal Osvaldo Ossandón, quien expuso las conclusiones de la Fiscalía respecto de las pruebas presentadas durante el extenso proceso judicial. Sin embargo, todavía restan los alegatos de los demás intervinientes, las defensas y las respectivas etapas de réplica y dúplica, por lo que la fase de clausura se extenderá durante varias jornadas.

"Este es el inicio del final del juicio, donde hemos procedido a hacer el alegato de clausura de parte del Ministerio Público, y ahora vamos a escuchar los alegatos de clausura de las otras partes, como son el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Seguridad y los demás querellantes. Después va a venir el alegato de clausura de la defensa y la posibilidad de réplica y duplica, así que por lo menos vamos a estar varias jornadas más en eso", explicó el persecutor especialista en incendios.

Por su parte, el abogado Felipe Olea, quien representa a familiares de víctimas de la catástrofe de febrero de 2024, también calificó esta etapa como el comienzo del término del proceso penal, aunque advirtió que las demandas de verdad, justicia y reparación de los afectados van más allá de la eventual condena de los nueve acusados.

"Hoy día podemos decir que es el principio del fin. Hoy día comienza a concluir el proceso penal que va a terminar, en este caso, con la sentencia que condene a estos nueve acusados como autores del incendio, como autores directos de este megaincendio", sostuvo el profesional que defiende a cerca de 60 personas.

No obstante, el abogado enfatizó que el avance del juicio no significa que todas las responsabilidades estén esclarecidas. "Sin embargo, la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación continúa, porque acá no están todos los que permitieron que ese día se quemara Viña del Mar, Quilpué, y murieran 138 personas", manifestó.

La jornada también estuvo marcada por el dolor y también el malestar de familiares y damnificados, quienes consideran que el proceso todavía no ha abordado todas las responsabilidades que, a su juicio, deben investigarse por la tragedia.

Romina Azocar, una de las afectadas, expresó su frustración ante el inicio de los alegatos de clausura, señalando que "es sumamente complejo porque es el último día donde nosotros podemos hacer presión ante los fiscales, que nos escuchen".

Si bien, reconoció que los nueve acusados enfrentan responsabilidades por los hechos que terminaron con la vida de sus seres queridos, sostuvo que las condenas de este proceso no satisfacen todas sus exigencias de justicia. En esa línea, pidió que el fiscal nacional remueva al fiscal Claudio Rebeco y volvió a cuestionar el desempeño de autoridades que, según su planteamiento, también deberían responder por lo ocurrido.

"No va a haber justicia hasta que se llegue a las autoridades. No me canso de decirlo: Ripamonti es una alcaldesa que no dio el ancho y fue negligente. Ella debería estar acá", afirmó la damnificada ante los medios de comunicación.

Cabe recordar que los nueve acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, incendio con resultado de muerte y daño ambiental. En la acusación, Fiscalía solicitó penas de presidio perpetuo calificado para todos ellos, al sostener que integraban una organización dedicada a provocar incendios forestales con fines económicos.

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