Mauricio González, pareja de la senadora Camila Flores, enfrenta denuncia por presuntas estafas millonarias contra empresario

El empresario Mauricio González, jefe de gabinete y actual pareja de la senadora Camila Flores, enfrenta una serie de graves acusaciones por presuntas estafas millonarias, de acuerdo con un reportaje emitido por «Primer Plano», de Chilevisión.

Según el espacio televisivo, uno de los denunciantes es el empresario agrícola Lucio Merino, quien detalló un conflicto económico que se arrastra tras haber mantenido relaciones comerciales con el aludido, conocido también como "Negro" González.

En su relato, el afectado explicó que inicialmente trabajó sin inconvenientes abasteciendo de frutas y verduras a los casinos vinculados a González. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron los retrasos en los pagos, situación que derivó en abonos parciales y promesas de regularización que, según afirma, no se cumplieron.

“Empecé a trabajar con él y al principio ningún problema, pero después se empezó a atrasar con los pagos”, señaló el empresario, quien aseguró que tras los incumplimientos decidió suspender el suministro para evitar un mayor perjuicio.

“Me dijo que lo esperara un tiempo, que se iba a arreglar, porque las cosas estaban malas. Es comprensible, pero la verdad de las cosas es que no pasó nada y decidí demandarlo”, confirmó el comerciante al programa de Chilevisión.

El denunciante indicó que posteriormente enfrentó una deuda cercana a los 18 millones de pesos ($18.000.000), por la cual presentó acciones legales. Según su testimonio, el caso avanzó en distintas instancias judiciales sin resultados concretos, hasta que se intentó llegar a un eventual acuerdo entre las partes.

Merino agregó que en una reunión sostenida en el domicilio de González intentó resolver el conflicto, instancia en la que –según afirmó– se mostró disposición a regularizar la deuda, pero que finalmente no se habría concretado.

El empresario también relató su impresión tras asistir al encuentro, señalando que observó un alto estándar de vida en el lugar. “Me impresionó mucho llegar a su casa”, sostuvo, apuntando a la falta de resultados posteriores en los compromisos asumidos.

Finalmente, el afectado calificó a la nueva pareja de la senadora Camila Flores como una persona “sin escrúpulos” y aseguró que continuará con las acciones legales correspondientes para intentar recuperar el dinero adeudado.

Cabe hacer presente que, hasta el momento, no se ha conocido una versión pública del empresario Mauricio González respecto de estas acusaciones.

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