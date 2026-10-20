Materiales de construcción, alimentos y agua: Delegación de Petorca adelantó entrega de ayuda para enfrentar el temporal

En el marco de las acciones preventivas adoptadas frente al sistema frontal, la Delegación Presidencial Provincial de Petorca gestionó la entrega anticipada de ayuda de emergencia para La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar y Petorca.

Esta medida responde a uno de los principales acuerdos alcanzados durante el Cogrid Provincial del pasado sábado, instancia en la que se estableció la necesidad de adelantar la disponibilidad de recursos para atender oportunamente las eventuales emergencias que puedan producirse producto de las condiciones meteorológicas.

Para ello, cada municipio realizó un levantamiento de sus principales necesidades, requerimientos que fueron tramitados de manera expedita por la Delegación, permitiendo concretar durante esta jornada la entrega preventiva de insumos.

La ayuda contempla materiales de construcción, cajas de mercadería, kits sanitarios para hombres, mujeres y lactantes, colchones, frazadas, bobinas de plástico y agua embotellada, elementos fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos municipales ante posibles afectaciones a las familias.

El delegado de Petorca, Andrés Soza, señaló que "estamos trabajando de manera conjunta con los cinco municipios de nuestra provincia para adelantar todas las gestiones necesarias y estar preparados frente a las emergencias que puedan producirse por el sistema frontal, que se espera afecte a nuestro territorio con fuertes lluvias, vientos y tormentas eléctricas".

"Nuestro compromiso es actuar preventivamente y disponer oportunamente de los recursos necesarios para ir en apoyo de nuestros vecinos. Asimismo, reiteramos el llamado a la responsabilidad y al autocuidado, evitando traslados innecesarios y manteniéndose informados a través de los canales oficiales”, agregó la autoridad.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Petorca reiteraron que se mantiene el trabajo coordinado con los cinco municipios y los distintos organismos que integran el sistema de prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias y enfrentar de manera oportuna las eventuales consecuencias de este sistema frontal.

PURANOTICIA