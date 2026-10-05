Masivo desalojo en la toma Yevide de San Felipe obliga a suspender clases en un colegio

El colegio Alemán de San Felipe determinó suspender sus actividades académicas durante este miércoles 7 de octubre, debido al operativo previsto para concretar el desalojo de la toma Yevide, ubicada en esta comuna aconcagüina.

La decisión fue comunicada a la comunidad educativa mediante una circular, en la que se informó que la medida contempla a estudiantes de todos los niveles.

El procedimiento de restitución del terreno ocupado irregularmente fue programado por la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe para desarrollarse entre este miércoles 7 y el viernes 9 de octubre, situación que llevó al recinto educacional a adoptar una serie de medidas preventivas para evitar mayores dificultades.

De acuerdo con lo informado por el colegio, la suspensión de las clases se resolvió considerando las recomendaciones entregadas tanto por la Dirección Provincial de Educación como por Seguridad Ciudadana, priorizando el resguardo de alumnos, docentes y funcionarios ante el despliegue asociado al operativo.

Respecto de las jornadas del jueves 8 y viernes 9, el establecimiento indicó que todavía no existe una determinación definitiva. La continuidad de las clases será evaluada conforme avance el procedimiento y en función de las instrucciones que sean entregadas por las autoridades durante las próximas horas.

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