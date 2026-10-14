Más de 700 solicitudes de libertad condicional están bajo revisión en la región de Valparaíso: 477 provienen de la cárcel porteña

Un total de 799 solicitudes de libertad condicional comenzó a revisar este miércoles 14 de octubre la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Valparaíso, en el marco de su segunda sesión del año.

Las postulaciones corresponden a personas privadas de libertad que cumplen condena en 11 establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso.

Del total de solicitudes recibidas, 477 corresponden al Complejo Penitenciario de Valparaíso, la mayor cantidad entre los recintos considerados. Le siguen el Centro de Detención Preventiva de Quillota, con 69 postulaciones; el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, con 54; y el Centro de Educación y Trabajo La Pólvora (también en Valparaíso), con 53.

También se recibieron 38 solicitudes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio; 27 del Centro de Detención Preventiva de Limache; 23 del Centro de Educación y Trabajo de Putaendo; 20 del Centro de Detención Preventiva de Petorca; 20 del Centro de Educación y Trabajo de Valparaíso; 16 del Centro de Detención Preventiva de Casablanca, y dos de la Sección Carcelaria de Isla de Pascua.

Durante las sesiones, la comisión analizará individualmente los antecedentes remitidos por Gendarmería, junto con los demás elementos que considere necesarios para determinar si las personas postulantes cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

El procedimiento se rige por el Decreto Ley N.º 321 y sus modificaciones posteriores. Entre las condiciones para postular se encuentra haber cumplido la mitad de la condena o los plazos especiales que establece la ley para determinados delitos, haber mantenido una conducta intachable durante el cumplimiento de la pena y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.

Este último documento permite orientar la evaluación sobre los factores de riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción social de quienes solicitan el beneficio.

Además, entre las modificaciones incorporadas a la normativa, la Ley N.º 21.627 reforzó la participación de las víctimas en el procedimiento. Para ello, contempla que sean notificadas de las postulaciones y les permite presentar alegaciones por escrito ante la respectiva Comisión de Libertad Condicional.

Cabe hacer presente que la instancia es presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Pedro García, y está integrada por los jueces Manuel Muñoz, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar; Gonzalo Céspedes, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar; y Sergio Pizarro y Pamela Peralta, ambos del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso. En tanto, el secretario de la comisión es el relator de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Erick Rubio.

PURANOTICIA