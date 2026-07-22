Más de 70 mil personas afectadas, 34 casas destruidas y 878 damnificados dejó el paso de cuatro sistemas frontales en la V Región

Autoridades regionales entregaron un balance consolidado de los cuatro sistemas frontales que afectaron durante casi una semana a la región de Valparaíso, dando cuenta de la magnitud de una emergencia que dejó un total de 70.653 personas afectadas, 878 damnificados, 213 albergados en 12 recintos habilitados, 56 damnificados laborales y 34 viviendas destruidas en la zona continental de la Quinta Región.

A ello se suman 1.287 viviendas con daño mayor, 8.605 con daño menor, 232 establecimientos educacionales con algún tipo de afectación, 17.406 clientes sin suministro eléctrico, 213 estaciones de comunicaciones con problemas, 47 puntos con dificultades de conectividad y 122 fichas Alfa validadas por Senapred para permitir a los municipios arrendar maquinaria o adquirir elementos para la emergencia.

En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó la declaración de Zona Afectada por Catástrofe en 36 de las 38 comunas, indicando que "da herramientas al delegado en términos de socorrer recursos, por lo tanto, tema de financiamiento no hay. Aquí necesitamos un trabajo, que es lo que estamos haciendo con todos los alcaldes, de toda la región, de todos los sectores políticos, muy coordinados con nuestras Fuerzas Armadas, con Carabineros, incluso con parlamentarios, de modo tal de colocar un solo objetivo en la mira: levantar a la región".

Luego explicó que "hicimos un sobrevuelo por la provincia de Quillota, la provincia de Petorca y la provincia de Valparaíso, viendo a aquellas comunidades que estaban aisladas, que son cerca de 900 personas. Recorrimos también los socavones en las diferentes comunas y también ciertas comunidades que habían presentado una situación de aislamiento, que eran Frutillar y Pichilemu, localidades de Valparaíso".

La jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, complementó esta respuesta diciendo que "se efectuó un vuelo por diferentes puntos. Fuimos a La Ligua, Petorca, Frutillar Alto, que era una zona que se sabía que estaba afectada por zonas de aislamiento. La verdad es que es un lugar bien inaccesible, pero se pudo ver que las personas se encontraban en condiciones de cuidado". Además, la jefa policial regional precisó que "no obstante a ello, se coordinó a través de la Prefectura con Aconcagua, el alcalde y la delegación, ayuda pronta y quizás vamos a tener que desplegar también alimentos a través de helicóptero si es necesario".

Por su parte, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, comentó que "el resultado que estamos viendo respecto al nivel de afectación versus la intensidad de los cuatro sistemas frontales que nos afectaron uno tras otro durante casi una semana es un resultado bastante positivo, considerando la magnitud de este".

De igual forma, sostuvo que "los puntos críticos son los mismos que hemos mencionado para potenciales futuros eventos de esta naturaleza. No obstante a lo anterior, acorde a los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), deberíamos esperar solamente viento en la cordillera para el jueves (23 de julio) y chubascos aislados a contar de este miércoles (22), los cuales van a ir disminuyendo".

En materia de suministro eléctrico, el seremi de Energía, Celso Quezada, informó que al cierre del balance habían 13.627 clientes sin luz. De ellos, precisó que "el 47% de estos clientes recién fueron desconectados, es decir, perdieron el suministro desde las 0:00 horas del día de hoy hasta la hora del reporte, que son las 16:00 horas. Y el 53%, que corresponde a 7.225 clientes, tienen de un día de retraso hacia atrás".

Asimismo, subrayó que dado que "en algún momento estuvimos sobre los 200.000 clientes, el estar hoy día con 1,4% de los clientes sin suministro es una buena noticia, pero no nos conforma. La obligación de las empresas distribuidoras es otorgarle suministro en los términos que estipula la normativa al 100% de sus clientes".

Si bien, las autoridades coincidieron en destacar que la región comienza a dejar atrás la fase más crítica de la emergencia, el balance evidencia la magnitud del impacto que dejaron los cuatro sistemas frontales, con miles de personas afectadas, centenares de viviendas dañadas y sectores que aún requieren apoyo para recuperar completamente la normalidad, mientras continúan las labores de reposición de servicios básicos y asistencia a las comunidades más golpeadas por la lluvia, el viento y las marejadas.

PURANOTICIA