Más de 600 requerimientos fueron atendidos por la municipalidad de Limache en medio del sistema frontal

El paso del sistema frontal por la región de Valparaíso dejó afectaciones de diversos tipos en las distintas comunas, situación que fue abordada por el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, durante este sábado en medio de las labores de emergencia.

Luego de tener un panorama más claro del estado de la comuna, el jefe comunal sostuvo que “estuvimos atacando de frente la emergencia, y ahora nos encontramos en el trabajo de recuperación de la ciudad, y preparándonos también para los próximos sistemas frontales que están por venir”.

Es por eso que el edil sostuvo que las cuadrillas siguen funcionando durante este sábado, además de la maquinaria municipal, que se encuentra distribuida a lo largo de la comuna. Junto a esto, el alcalde Valenzuela aseguró que el equipo social de la municipalidad ya se encuentra en contacto con los damnificados.

Lo anterior, aseguró el alcalde que es muy importante, “ya que nos va a permitir tomar decisiones lo más rápido posible, y poder llegar a quienes el día de hoy presentan algún tipo de necesidad”.

Además, confirmó que la ciudad de Limache “sufrió algunos daños en algunos pasos, desbordes de agua que afectó a viviendas, y un caudal en el estero Pelamote que no lo habíamos visto años anteriores, lo que generó una tensión y un estrés a nivel ciudad, lo que junto al equipo municipal logramos tratar de abordar de la mejor manera posible”.

Para finalizar, el alcalde Luciano Valenzuela detalló que “fueron más de 600 los requerimientos que recibieron con el equipo municipal, los cuales se pudieron contener paso a paso algo largo de la emergencia, y ahora queda trabajar para los que presentan algún tipo de afectación”.

La municipalidad, junto con el apoyo del personal de la Armada de Chile, trabajó durante la jornada de este sábado en los sectores de Verdejo Sur, Palmira Romano Sur, Lliu Lliu, Calle Jiménez y Fátima, Urmeneta y Tránsito Guerra.

PURANOTICIA