Más de 54 mil clientes siguen sin luz en la región de Valparaíso tras sistema frontal: provincia de Quillota es la más afectada

Los efectos de los sistemas frontales que han afectado a la región de Valparaíso desde el jueves 16 de julio continúan impactando a miles de hogares, pese a la pausa en las precipitaciones registrada entre el sábado 18 y el domingo 19.

A ello se suma la llegada de un nuevo frente durante la noche de este domingo 19 de julio, escenario que mantiene el monitoreo de las autoridades debido a las interrupciones del suministro eléctrico que aún persisten en distintas comunas.

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un total de 54.698 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso durante la mañana de este lunes 20 de julio.

Las comunas con mayor cantidad de clientes afectados corresponden a Nogales, con 6.778 interrupciones; Quillota, con 5.885; La Calera, con 5.325; Limache, con 4.857; Quilpué, con 4.850; Valparaíso, con 3.895; Viña del Mar, con 3.728; Hijuelas, con 2.812; El Tabo, con 2.679; y Puchuncaví, con 1.914 clientes sin energía.

A ellas se suman San Felipe (1.408), Villa Alemana (1.348), Olmué (1.192), Concón (1.141), Quintero (1.094), Cartagena (1.019), La Ligua (929), Zapallar (823), Casablanca (581), La Cruz (538), El Quisco (354), Santa María (249) y Petorca (240) clientes que continúan afectados por los cortes de suministro.

Desde la SEC explicaron que la información presentada se construye a partir de procesos de carga de datos que realizan las empresas distribuidoras de energía eléctrica, los cuales el organismo fiscalizador monitorea de manera permanente.

Asimismo, la entidad indicó en su último reporte que los antecedentes publicados se actualizan dinámicamente en la medida que las empresas completan sus procesos de carga de datos, por lo que las cifras pueden presentar variaciones en el tiempo conforme avanzan las labores de reposición del servicio.

PURANOTICIA