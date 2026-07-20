Más de 530 kits de emergencia fueron entregados a familias afectadas por el sistema frontal en la región de Valparaíso

Desde los días previos a la llegada del sistema frontal en la región de Valparaíso, los equipos de la Seremi de Desarrollo Social y Familia comenzaron a despachar una serie de kits de emergencia hacia las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), con el objetivo de entregarlas a las familias que necesitaran apoyo ante la situación climática.

Entre la distribución a las OLN y a los albergues durante el fin de semana, se registró un total de 532 kits repartidos entre 34 comunas de la región.

El seremi Nicolás Cerda señaló que "nuestro equipo se ha encargado de coordinar y monitorear las entregas de kits con las OLN de la región, buscando llegar a las personas que de verdad necesiten estos aportes de primera necesidad ante la emergencia. Además, hemos concurrido a los albergues para entregar stock de estos kits y así asegurarnos de que se entreguen a las familias damnificadas".

Y agregó que "entendemos que es muy significativo para los niños y las familias, quienes nos han agradecido mucho la compañía y las visitas en los diferentes albergues en los que estuvimos el fin de semana. Los niños necesitan este tipo de elementos que ayudan a que se olviden un poco de estas situaciones negativas, permitiéndoles tener momentos de juego y entretención, por ejemplo, con los artículos que contiene el kit lúdico”.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Niñez de la Seremi, Pía González, comentó que "la entrega de kits lúdicos y de higiene para niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia tiene como objetivo brindar apoyo psicosocial y emocional, contribuyendo a proteger su bienestar y a disminuir el impacto que generan estas situaciones, tanto en ellos como en sus familias. En particular, el kit lúdico busca favorecer la generación de actividades de juego y recreación para niños y niñas que han experimentado una emergencia o desastre, y que se encuentran en contexto de albergue o evacuación junto a sus familias".

Los kits disponibles se identifican por el grupo etario al cual tienen por objetivo: kit para lactantes (0 a 2 años); kit de higiene niñez (2 a 9 años); kit adolescente hombre y mujer; además de la presencia de un kit lúdico para niños de hasta 9 años.

En general están constituidos con artículos de higiene de primera necesidad para niños, niñas y adolescentes, como shampoo, cepillo y pasta de dientes, toallas, cepillos de pelo,papel higiénico, alcohol gel y toallas desinfectantes. Además, el “kit adolescente mujer” lleva toallas higiénicas y protectores diarios. por su parte, el “kit lúdico de emergencia”, contiene libros de lectura y para colorear, lápices de colores, un peluche, botella y potes plásticos, pulseras de identificación, entre otros artículos.

MÁS CAMAS EN ALBERGUES

Otro aspecto relevante de las ayudas entregadas por la Seremi de Desarrollo Social fueron las camas que se han estado distribuyendo por los albergues de la región de Valparaíso, cuyo objetivo es apoyar a los recintos que alojan a adultos mayores y/o personas con movilidad reducida.

Las 31 camas fueron trasladadas desde San Felipe, con el apoyo del Ejército de Chile, hasta Viña del Mar, desde donde son llevadas a los albergues junto al apoyo de Senama Valparaíso y su coordinadora regional, Macarena Argaluza.

PURANOTICIA