Más de 50 vecinos de Villa Independencia en Viña del Mar realizaron trámites en operativo del Registro Social de Hogares

Un masivo despliegue en terreno se llevó a cabo en la Junta de Vecinos de Villa Independencia en Viña del Mar, donde más de 50 vecinos y vecinas del sector resultaron beneficiados gracias a un operativo del Registro Social de Hogares (RSH), impulsado por la Seremía de Desarrollo Social y Familia en colaboración con la Subsecretaría de Servicios Sociales y el diputado Hotuiti Teao.

La actividad, que comenzó a las 14:30 horas y se extendió hasta las 17:30 horas, consideró un tótem de autoatención para la obtención e impresión de certificados y solicitudes, junto con la presencia del equipo técnico de la Seremía, encargado de resolver dudas sobre los trámites del Registro Social de Hogares y apoyar en la actualización de datos de la Ficha FIBE (Ficha Básica de Emergencia).

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó la importancia de acercar la oferta del Estado a los barrios y atender de manera directa las necesidades de la comunidad. ”En este operativo trajimos un tótem el cual entrega diferentes documentos, entre ellos se puede obtener de manera rápida y gratuita la cartola del Registro Social de Hogares, certificados de nacimiento, matrimonio y antecedentes. Lo fundamental de desplegar esta tecnología en Villa Independencia es facilitar la vida a nuestros vecinos, evitando que tengan que desplazarse lejos para mantener su información al día y así asegurar su acceso oportuno a los beneficios e hitos de apoyo del Estado”.

Por su parte, Jorge Marimon, representante de la Subsecretaría de Servicios Sociales, valoró el trabajo coordinado de los equipos en el territorio para agilizar las gestiones de la ciudadanía. ”Nosotros estamos acá como parte de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Reconstrucción que es esta instancia que reúne a distintos ministerios para sistematizar la información de cómo va avanzando la reconstrucción, cuáles son los principales dolores, qué es lo que está faltando, qué es lo más importante. Entonces para nosotros lo más importante es el despliegue territorial que pueda tener esta mesa para después llegar al comité y poner encima de la mesa cuáles son las prioridades que en el territorio se van necesitando”.

Asimismo, el diputado Hotuitu Teao resaltó el impacto positivo de estos operativos territoriales para facilitar el acceso a los beneficios sociales de las familias de la zona. ”Estamos cumpliendo el compromiso de revisar la Ficha Básica de Emergencia y el Registro Social de Hogares que hemos desplegado. Junto a todos los vecinos del territorio hemos estado desde que ocurrió el incendio, hemos estado pidiendo una mesa de trabajo. Hoy valoro al seremi y agradezco junto a su equipo e incluso han venido desde Santiago para estar desplegados escuchando a todos y cada uno de los vecinos justamente en este problema que tenían con su Registro Social de Hogares y su Ficha FIBE, principalmente porque no podían optar a beneficios sociales porque muchas fichas estaban mal formuladas. Este es un trabajo que se hace en terreno, escuchando a los vecinos. De aquí todo lo que salga en adelante va a mejorar la calidad de muchos que la han pasado mal”.

Con este tipo de acciones, se busca descentralizar la atención institucional y brindar un acompañamiento oportuno a las familias del sector para que mantengan su información actualizada y puedan acceder a las diversas prestaciones y subsidios del Estado.

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