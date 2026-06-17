Más de 480 mil personas activaron el cupón de gas en la región de Valparaíso: beneficio ya puede ser utilizado por las familias

A partir de este miércoles 17 de junio, las familias beneficiarias de la región de Valparaíso ya pueden hacer efectivo el cupón de gas licuado, una medida que busca apoyar a los hogares en los gastos asociados a la compra de gas, especialmente durante la temporada de invierno.

En el marco del Plan Chile Sale Adelante, el Gobierno de Chile entrega un apoyo único y extraordinario para mitigar el impacto del alza del precio del gas licuado en la calefacción de los hogares.

El cupón equivale a $27.000 y sirve exclusivamente para comprar gas licuado. Está dirigido a hogares de hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, al 16 de abril del 2026, en todo el país.

A nivel regional, 480.063 personas han realizado su activación, lo cual equivale a una tasa del 57,5%. Así lo informó la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, quien destacó que "estamos muy contentos de informar que desde hoy las personas beneficiarias ya pueden utilizar su cupón de gas licuado".

"Esta es una ayuda concreta que busca apoyar la economía familiar y entregar mayor tranquilidad a los hogares de nuestra región, especialmente en una época donde el consumo energético aumenta significativamente", complementó.

La autoridad agregó que "seguimos trabajando para que los apoyos lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes más lo necesitan. Invitamos a las familias beneficiarias a revisar la información disponible y acercarse a los puntos autorizados para hacer uso de este importante beneficio".

La autoridad regional reiteró el llamado a consultar los canales oficiales para conocer los requisitos, plazos de vigencia y establecimientos adheridos al programa, los que se encuentran en www.cupondegas.gob.cl.

La vigencia del cupón es hasta el 30 de septiembre y quienes lo activaron entre el 18 y el 29 de mayo pueden usarlo a partir de este miércoles 17 de junio. Quienes lo activaron entre el 30 de mayo y el 12 de junio, podrán usarlo desde el jueves 2 de julio. Finalmente, quienes lo activen entre el 13 y el 30 de junio, el beneficio lo podrán comenzar a utilizar desde el martes 21 de julio.

PURANOTICIA