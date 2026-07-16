Más de 46 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico por sistema frontal en la región de Valparaíso

A raíz del sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso, y a gran parte del país, miles de clientes se encuentra sin suministro eléctrico a nivel nacional, en total son cerca de 547.100 los hogares que se mantienen sin luz en todas las regiones del país.

Las regiones más afectadas son la de La Araucanía, con 179.166 clientes sin suministro eléctrico al medio día de este jueves 16 de julio, seguida por la del Biobío, con 109.522 clientes sin luz.

Ante este escenario, la región de Valparaíso no se queda atrás, y son cerca de 46.077 los clientes que se encuentran sin suministro eléctrico ante la llegada del sistema frontal.

Las comunas más afectadas son la de Viña del Mar, con 9.391 clientes sin luz, seguida por la comuna de San Felipe con 5.341, y luego Valparaíso con 4.044 clientes que se encuentran sin suministro eléctrico.

Por este motivo, se realizó un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y se recordó la importancia de que las personas electrodependientes mantengan actualizados sus registros para acceder a las medidas de apoyo disponibles.

PURANOTICIA