Más de 30 detenidos y 26 casinos clandestinos allanados deja operativo de la PDI en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

La Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la Fiscalía lograron desarticular una organización criminal de origen chino en el marco de la operación denominada «Muralla Oriental II».

El operativo permitió afectar el patrimonio y la estructura operativa de la organización vinculada a graves delitos como asociación criminal, lavado de activos, contrabando, infracción a la Ley de Armas y funcionamiento de casinos clandestinos.

En total se logró la detención de 37 personas, 31 de ellas de nacionalidad extranjera (2 ciudadanos chinos con expulsión vigente). Además, 116 personas fueron apercibidas y serán denunciadas al Ministerio Público.

La investigación permitió establecer que la banda criminal de origen chino denominada mafia «Hong Men», mantenía diversos inmuebles ubicados en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, los cuales eran utilizados como “casinos clandestinos”, con la finalidad de incorporar y circular dineros de procedencia ilícita dentro del sistema financiero.

Funcionarios de la PDI desmantelaron 29 casinos clandestinos en ambas regiones.

En la V Región, algunos de los inmuebles incluso contaban con puertas blindadas para reforzar el acceso al lugar.

En la operación, se recuperó patrimonio avaluado en aproximadamente $1.800.000.000, y se incautaron diversas especies de interés para la investigación.

Junto con ello, se estableció la existencia de otros inmuebles utilizados como “casas de seguridad”, donde se mantenían importantes sumas de dinero en efectivo, las cuales eran objeto de lavado para posteriormente ser remitidas a la República Popular China.

Esto se realizaba mediante la maniobra conocida como “hawala”, situación que ya había quedado al descubierto en diciembre de 2025, cuando se irrumpió en diversos inmuebles utilizados con dichos fines.

PURANOTICIA