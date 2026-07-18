Más de 3.800 personas permanecen sin energía eléctrica en Concón

Senapred canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja por desborde para las comuna de Limache, Quintero, Concón y Quillota, luego de que, de acuerdo a información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Puente Colmo mantuviese un incremento sostenido en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua ubicado entre Concón y Quillota.

Ante esta información, el alcalde de la comuna de Concón Freddy Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía, asegurando que aún “se mantiene el nivel de marejadas y también la alerta de emergencia en el río Aconcagua, el cual ha ido bajando de a poco su caudal”.

Sin embargo, el jefe comunal confirmó que aún se mantienen más de 50 personas albergadas en la comuna en centros comunitarios, además de hacer un llamado a la paciencia a los habitantes, ya que aún “se encuentra en un momento crítico con más de 3.800 personas sin energía eléctrica”, asegurando que se encuentra coordinando con los entes pertinentes para poder reponer el servicio lo antes posible.

Bajo esta misma línea, sostuvo que quienes están en albergues, tienen acceso a remedios, atención psicológica tanto para adultos como para menores, además de alimentación y abrigo, lo que se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten.

Además, el alcalde Ramírez confirmó que la Avenida Borgoño, el borde costero de la comuna, entre Playa La Boca y subida San Fabián, se mantienen cerradas tanto para el paso de automóviles como de peatones, producto de remociones de tierra en el lugar, lo que se mantendrá por al menos un par de días más.

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