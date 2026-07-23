Más de 3.800 clientes continúan sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso

Un total de 3.814 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso, según el último reporte publicado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo que monitorea en línea la información proporcionada por las empresas distribuidoras de energía.

La comuna con el mayor número de clientes afectados es Viña del Mar, con 729 hogares y usuarios sin electricidad, seguida por Valparaíso, con 570, y Nogales, con 453.

También presentan interrupciones del servicio La Ligua (251), Quilpué (245), Los Andes (208), El Quisco (196), San Antonio (187), Quillota (162), Zapallar (146), Limache (144), La Calera (133), Puchuncaví (110), El Tabo (72), Petorca (66), Santo Domingo (40), Hijuelas (35), Casablanca (22) y Quintero (18).

Desde la SEC recordaron que la información es construida a partir de los procesos de carga de datos realizados por las empresas distribuidoras de energía eléctrica y que estos son monitoreados permanentemente por el organismo fiscalizador.

Asimismo, precisaron que el reporte se actualiza de manera dinámica a medida que las compañías completan el ingreso de antecedentes, por lo que las cifras pueden variar con el transcurso de los minutos.

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