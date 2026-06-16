Más de 2.700 personas se inscribieron para rendir la PAES de Invierno 2026 en la región de Valparaíso

2.701 personas inscritas en la región de Valparaíso están rindiendo la PAES de Invierno 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027. Esta aplicación se desarrolla entre el lunes 15 y el miércoles 17 de junio, y constituye una instancia adicional para que las y los egresados de Enseñanza Media puedan mejorar sus puntajes y ampliar sus opciones de acceso a la educación superior.

La región concentra cerca del 8% de las 34.324 personas inscritas a nivel nacional, posicionándose entre las zonas con mayor participación en esta aplicación.

El seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, señaló que "valoramos que las y los postulantes cuenten con una oportunidad adicional para acceder a la educación superior. La PAES de Invierno permite rendir nuevamente una o más pruebas y utilizar la mejor combinación de puntajes para sus postulaciones, lo que entrega mayor flexibilidad al proceso y amplía las alternativas para que cada estudiante pueda postular a la carrera o institución que mejor responda a sus intereses y expectativas".

A nivel nacional, la PAES de Invierno 2026 alcanzó un récord histórico de participación, con 34.324 personas inscritas distribuidas en 49 sedes comunales y 94 locales de rendición a lo largo del país. La cifra representa un aumento de 7,2% respecto de la aplicación de 2025, cuando se registraron 32.017 participantes.

Las cifras muestran además que esta instancia se ha consolidado como una herramienta para fortalecer las oportunidades de acceso a la educación superior. Del total de inscritos, el 60,8% egresó de Enseñanza Media durante 2025 (20.868 personas), mientras que el 39,2% lo hizo en años anteriores (13.456). Asimismo, el 72,85% ya rindió la PAES Regular en diciembre pasado y participa nuevamente en esta aplicación para mejorar sus resultados.

En ese sentido, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, resaltó que la PAES de Invierno “no es una prueba que segregue o que dé oportunidades a unos pocos. Si observamos los datos, vemos que los postulantes, con independencia del establecimiento del cual provienen, mejoran sus procesos de asignación de manera significativa”.

Por su parte, la directora del Demre, Leonor Varas, hizo un llamado a la tranquilidad, recordando que los resultados se entregarán el viernes 17 de julio. “De esta manera, las personas tendrán tiempo para decidir si quieren o no dar las pruebas a fin de año”, explicó, ya que el plazo de inscripción para la PAES Regular vence el 22 de julio a las 13:00 horas.

DATOS ÚTILES

Es obligatorio portar:

• Documento de identificación (Cédula de Identidad chilena o Pasaporte).

• Tarjeta de Identificación impresa, con el local asignado.

• Lápiz grafito N.º 2 o portaminas HB y goma de borrar.

• Opcionalmente, destacador y mascarilla.

Elementos prohibidos:

Está estrictamente prohibido el ingreso con mochilas, bolsos, carteras, libros, cuadernos y dispositivos electrónicos como tablets, calculadoras, relojes inteligentes o audífonos. Respecto al uso de celulares, queda prohibido su uso dentro de las salas está prohibido su uso. Cada postulante recibirá una bolsa autosellable para guardar su teléfono móvil apagado (no en silencio ni vibración).

Durante los días de rendición no se podrán modificar ni agregar pruebas, ni tampoco cambiar el módulo de la PAES de Ciencias seleccionado previamente. Para resolver dudas, las y los postulantes pueden comunicarse con la Mesa de Ayuda DEMRE al teléfono 229783806 o a través de su sitio web.

PURANOTICIA