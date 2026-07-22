Más de 17 mil clientes siguen sin luz en la Quinta Región: Nogales, Valparaíso y Quillota concentran las mayores afectaciones

Más de 17 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso, de acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que cifró en 17.223 las interrupciones del servicio registradas durante la mañana de este miércoles 22 de julio.

Las comunas con mayor cantidad de clientes afectados son Nogales, con 2.532; Valparaíso, con 2.900; Quillota, con 1.618; La Ligua, con 1.443; Limache, con 1.268; Algarrobo, con 1.179; y Olmué, con 1.024.

También presentan cortes de energía Viña del Mar (739), San Felipe (671), Puchuncaví (572), La Calera (503), Hijuelas (477), El Tabo (456), Quilpué (430), Quintero (392), El Quisco (389), San Antonio (186), Zapallar (185), Cabildo (92), Villa Alemana (10) y Papudo (6).

Desde la SEC precisaron que la información se construye a partir de los procesos de carga de datos que realizan las empresas distribuidoras de energía eléctrica y que es monitoreada permanentemente por el organismo fiscalizador, por lo que las cifras pueden variar conforme las compañías actualizan sus reportes.

Bajo este contexto, el seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada, informó una cifra menor a la que reporta el organismo oficial: "El reporte de la hora nos indica que tenemos 16.314 clientes aún sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso, de los cuales 1.038 son nuevos clientes que han ingresado desde las 0:00 horas del día de hoy hasta las 7 de la mañana, y tenemos 15.276 clientes que vienen de arrastre desde el día de ayer hacia atrás", señaló la autoridad de Gobierno.

La autoridad agregó que "nos estamos movilizando en este momento a las comunas más complicadas, que son Valparaíso, Nogales, Quillota, La Ligua y Olmué, para seguir coordinando y colaborando con las empresas distribuidoras, conversando con los vecinos, de manera que tengamos –ojalá el día de hoy– la totalidad de los clientes con suministro eléctrico".

Finalmente, Quezada hizo un llamado a las empresas distribuidoras a "hacer el último esfuerzo. Hemos esperado bastante tiempo y esperamos que cumplan sus compromisos de dejar repuesto hasta el último cliente el día de hoy 22 de julio".

PURANOTICIA