Más de 13 mil clientes estuvieron sin electricidad durante el temporal en la V Región

Un total de 13.432 clientes fueron afectados por cortes en el suministro eléctrico en la región de Valparaíso, en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona central de nuestro país durante este martes 20 de octubre.

De acuerdo con la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), las comunas con más clientes afectados son Quintero, con 3.870; Quilpué, con 3.441; e Hijuelas, con 3.264.

Estas tres localidades de la Quinta Región concentran la mayor parte de las interrupciones reportadas en la zona por la SEC.

Más atrás se ubican Valparaíso, con 842 clientes sin suministro; Villa Alemana, con 584; Viña del Mar, con 359; La Calera, con 303; San Felipe, con 238; Quillota, con 216; y Concón, con 156.

En tanto, Limache registra 91 clientes afectados; La Cruz, 35; Zapallar, nueve; La Ligua, ocho; Puchuncaví, seis; Petorca, cuatro; y San Antonio, uno.

La cifra se conoce mientras la región enfrenta lluvias intensas, viento y otras condiciones meteorológicas asociadas al sistema frontal, escenario que mantiene a las autoridades y equipos de emergencia atentos a las posibles contingencias.

Desde la SEC explicaron que la información sobre los clientes afectados se construye a partir de procesos de carga de datos efectuados por las empresas distribuidoras de electricidad, los cuales son monitoreados por el organismo fiscalizador.

PURANOTICIA