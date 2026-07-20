Martes marcará el peak del sistema frontal: advierten fuertes lluvias, vientos de hasta 74 km/h y marejadas en la región de Valparaíso

La región de Valparaíso enfrentará este martes 21 de julio la jornada más compleja del nuevo sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país. De acuerdo con el pronóstico de la Armada, el evento alcanzará su máxima intensidad durante las próximas horas, con abundantes precipitaciones, fuertes vientos y marejadas que mantendrán bajo monitoreo permanente a las autoridades marítimas.

La marinero Elizabeth Villarroel, del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, señaló que "nos encontramos monitoreando de forma permanente la evolución del sistema frontal que afectará a nuestra jurisdicción las próximas horas".

Así es como detalló que para este lunes 20 de julio se espera que el sistema frontal se posicione sobre la región de Valparaíso, siendo las precipitaciones la variable meteorológica más relevante, con montos estimados entre 30 a 50 milímetros.

En cuanto al viento, la oficial sostuvo que "predominará la componente noreste, con intensidades entre 8 a 15 nudos, equivalente a 15 a 28 kilómetros por hora, con rachas de 20 nudos, es decir 37 kilómetros por hora".

Sin embargo, advirtió que "para este martes 21 se proyecta la fase de mayor intensidad del sistema frontal, por el cual se ha emitido un Aviso de Mal Tiempo Temporal desde Taltal hasta Constitución", precisando la marinero Villarroel que "el viento aumentará significativamente y con componente norte al noreste, con intensidades entre 15 a 25 nudos, equivalente a 28 y 46 kilómetros por hora, con rachas entre 25 a 40 nudos, es decir, 65 y 74 kilómetros por hora".

Del mismo modo, subrayó que "las precipitaciones continuarán durante toda la jornada con acumuladas entre 30 a 60 milímetros" y recordó que "respecto al estado del mar, se encuentra vigente un aviso de marejadas de componente noroeste, desde Huasco a Golfo de Arauco". Finalmente, llamó a la comunidad a "mantenerse siempre informada a través de nuestra página web, meteoarmada.directemar.cl".

De esta manera, las proyecciones de la Armada apuntan a que este martes será la jornada de mayor impacto del sistema frontal en la región de Valparaíso, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la población a seguir la información oficial y adoptar las medidas de resguardo necesarias frente a las intensas lluvias, el aumento del viento y las marejadas previstas para el litoral.

PURANOTICIA