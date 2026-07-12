Conductor de fatal atropello múltiple en Viña del Mar será formalizado por conducción negligente y cuasidelito de homicidio

El funcionario de la Armada de Chile que protagonizó el fatal atropello múltiple en Viña del Mar pasará a control de detención la mañana de este lunes. El imputado permanece recluido en la Primera Comisaría de Carabineros a la espera de una eventual formalización por conducción negligente y cuasidelito de homicidio.

A cargo de la indagatoria quedó el fiscal Walter Wenzel, quien señaló que "eventualmente habría una conducción imprudente por parte de este sujeto, lo que se aprecia en las cámaras de seguridad es al vehículo a una velocidad imprudente", además de confirmar que el conductor circulaba con la documentación del vehículo vencida y sin el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Añadió que el vehículo "pierde el control, se va hacia el lado derecho, arrollando a personas que se encontraban en el borde de la vereda y luego ingresando derechamente a la misma y atropellando a todas las personas que se encontraban allí".

Agregó que "podría haber sido incluso peor porque el vehículo se detuvo y pudo haber ingresado incluso a la feria de Caupolicán, quizás estaríamos lamentando incluso mayores consecuencias”.

Acerca de los delitos por los que podría ser formalizado, explicó que "por ahora al menos sería una conducción imprudente y cuasidelito con una serie de resultados de personas fallecidas y lesionadas".

PURANOTICIA