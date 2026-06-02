¿Maquinaria y funcionarios trabajando en su casa? Nueva denuncia complica al Alcalde de La Calera ad portas de su formalización

48 horas antes de la formalización del alcalde de La Calera, Johnny Piraino, por el delito de fraude al fisco, el Juzgado de Letras de la comuna revisó una causa por tutela laboral en contra de la Municipalidad y el propio jefe comunal; esto, tras una denuncia presentada por un extrabajador de la unidad de Deportes de la casa edilicia.

Según la declaración del denunciante –consignada por Informe Especial, de TVN– entre 2021 y 2024, y "en reiteradas ocasiones", se le encomendaron "trabajos particulares en la casa del alcalde" en horario laboral. Vale decir, Piraino no sólo habría usado máquinas municipales para realizar trabajos en su casa, sino que también a funcionarios.

El extrabajador contó al programa de TV que "lo que quieren apelar en mi juicio laboral es que dicen (que nos citaron) un día domingo, que se pagó aparte", agregando que "yo tengo las fotos y tienen fecha de que fue un día martes y en horario laboral. Incluso íbamos en un vehículo que arrendaba, ni siquiera en uno municipal, por los logos. El municipio arrendaba un vehículo y en ese hacíamos los trabajos".

El denunciante –que pidió mantener en reserva su identidad– entró a trabajar al Municipio el 2021, un mes después del inicio de la administración Piraino, cumpliendo funciones de mantención a las instalaciones deportivas. Pero meses más tarde le pidieron instalar una bodega y mejorar el gallinero en la vivienda del alcalde.

Dichos trabajos los hacía una vez a la semana o una vez al mes, y en compañía de otras dos personas, recalcando que los hacía en horario laboral sin recibir pagos extras. "Siempre hacíamos cosas allá. Trabajos de armar cosas o pintar y cosas así, que al final él obviamente tenía que hacer de forma particular", indicó el extrabajador municipal.

De igual forma, comentó que una vez que se hicieron públicas las irregularidades y, con ello, el inicio de una investigación penal contra el alcalde Piraino, él dejó de trabajar en su casa. Esto, "fue considerado una insubordinación. Es así que con fecha 31 de marzo de 2025, se decidió la no renovación de mi contrato", expresó.

Desde el Municipio de La Calera señalaron que "la causa referida se encuentra en etapa de discusión" y que "no se puede hacer cargo de los dichos o creencias del referido, ya que tiene la libertad de demandar y afirmar lo que estime conveniente, y esa verdad no ha sido probada en las instancias procesales correspondientes".

Vale hacer presente que este testimonio podría complicar aún más alcalde Johnny Piraino, quien ya en enero pasado fue sancionado por la Contraloría con la suspensión de sus funciones durante 30 días, al confirmarse el uso de un camión aljibe y una retroexcavadora municipal para efectuar trabajos particulares en su parcela, hechos por los que este miércoles 3 de junio será formalizado en el Juzgado de Garantía.

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