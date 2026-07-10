Maitencillo modernizará su sistema de alumbrado público con inversión de $321 millones

Autoridades regionales y comunales revisaron los alcances del proyecto de renovación del alumbrado público de Maitencillo, en Puchuncaví, iniciativa que considera una inversión de $321.644.618 para modernizar el sistema de luminarias del sector.

En el recorrido participaron la jefa regional de Subdere, Susanne Spichiger, y el alcalde Marcos Morales, en compañía de vecinos, dirigentes sociales y profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), quienes conocieron en detalle las características de la iniciativa y los sectores que serán intervenidos.

El proyecto contempla el recambio del sistema de iluminación pública con tecnología más eficiente, lo que permitirá mejorar la seguridad, optimizar el consumo energético y entregar mejores condiciones para la comunidad y quienes visitan el balneario durante todo el año.

Asimismo, la renovación del alumbrado contribuirá a fortalecer la actividad económica local, al generar espacios públicos mejor iluminados para el funcionamiento del comercio, restaurantes y servicios, especialmente en horario nocturno.

La iniciativa forma parte de las gestiones impulsadas para acceder a financiamiento público destinado a ejecutar proyectos de alto impacto para la comuna, avanzando en infraestructura que contribuya a mejorar la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de Puchuncaví.

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