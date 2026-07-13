Madre y sus dos bebés son los únicos pacientes que siguen hospitalizados tras atropello múltiple en feria de Viña del Mar

El Hospital Dr. Gustavo Fricke entregó una actualización sobre el estado de salud de las víctimas del atropello registrado la mañana de este domingo en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar, accidente que dejó seis personas fallecidas. La tragedia ocurrió en avenida Alessandri, frente a la Feria Caupolicán, en la parte alta de la Ciudad Jardín. De los cinco pacientes que ingresaron inicialmente al Servicio de Urgencias del recinto asistencial, tres continúan hospitalizados.

La subdirectora médica del hospital, Dra. Tatiana Aldunate, informó que los pacientes corresponden a una madre y sus dos hijos lactantes de ocho meses. En ese contexto, explicó que "se trata de una mamá con sus dos lactantes de ocho meses, la mamá y uno de los lactantes ya están estables".

No obstante, la principal preocupación del equipo médico se concentra en el segundo de los lactantes, quien permanece bajo estricta vigilancia debido a la evolución de su condición. Sobre ello, la profesional indicó que "uno de ellos está un poquito más inestable y por lo tanto está más en observación constante del equipo médico".

Desde el establecimiento de salud aseguraron que se están desplegando todos los recursos necesarios para favorecer la recuperación de la familia afectada.

En ese sentido, la Dra. Aldunate enfatizó que "Como establecimiento de alta complejidad del servicio salud estamos brindando todas las atenciones requeridas para la recuperación de estos pacientes".

Asimismo, la subdirectora médica señaló que el hospital mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución de los pacientes, especialmente del lactante que permanece en estado más delicado. En esa línea, sostuvo que seguirán "en permanente comunicación con los medios para poder informar el estado actual de uno de ellos sobre todo que el que está un poquito más inestable".

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