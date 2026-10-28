Los Power Peralta se presentarán en la Quinta Vergara de Viña del Mar junto al elenco de «Circo Kai»

Los Power Peralta están recorriendo Chile con el espectacular «Circo Kai», donde realizaron también tres funciones en sólo un día en el Santander Arena. El espectáculo combina circo contemporáneo, danza, acrobacias, música, tecnologías y una gran puesta en escena inspirada en las profundidades del océano.

Raúl y Gabriel Peralta han llevado la danza urbana a grandes espectáculos y a diferentes ciudades del mundo. Ahora llegan nuevamente a la Quinta Vergara este sábado 31 de octubre con este espectáculo de talla mundial.

Esta experiencia artística de gran escala la están llevando a regiones con el objetivo de mostrar arte y cultura por 19 ciudades de Chile. La gira recorrió ciudades del sur de Chile y ahora continúa por el centro y norte del país como: Chillán, Talcahuano, Curicó Talca, Viña del Mar, La Serena, Antofagasta, Arica e Iquique, entre otras.

En esta ocasión los bailarines son parte de un espectáculo de recursos visuales y escénicos que junto a su talento siguen demostrando su tremenda trayectoria y profesionalismo en las artes escénicas.

La espectacularidad de «Circo Kai» es la nueva aventura del Circo 2026: un viaje extraordinario a un mundo submarino donde la magia del océano se encuentra con el circo.

Un espectáculo que incluye artistas, bailarines y profesionales de Rusia, Ucrania, Tanzania, China, Argentina y que se realiza en Chile con la participación de Los Power Peralta como protagonistas.

Este show cuenta con cerca de 100 personas trabajando en diferentes áreas para que ocurra y es dirigido por artistas y creativos pertenecientes a Canadá y Chile.

En el corazón de la historia está Jumbito, que junto a sus amigos se embarcará en un viaje inesperado hacia las profundidades del océano, descubriendo un mundo maravilloso y viviendo encuentros que harán de esta aventura algo inolvidable.

Revisa las funciones de «Circo Kai» en las redes sociales de Los Power Peralta o en www.circokai.cl.

PURANOTICIA