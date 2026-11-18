Un vehículo BMW de color azul, que había sido sustraído mediante un portonazo en Quillota, fue recuperado por personal de Seguridad Pública Municipal en el sector Copa de Agua, en las cercanías del estadio Hermanos Maristas.

El procedimiento se inició luego de que un llamado a la Central de Seguridad Pública Municipal, a través del número 1528, alertara sobre la presencia de un automóvil aparentemente abandonado, con las luces encendidas y las puertas abiertas.

Hasta el lugar concurrieron funcionarios municipales, quienes verificaron la situación y tomaron contacto con Carabineros. Tras revisar los antecedentes del vehículo, se confirmó que había sido robado durante un portonazo en calle Instituto, donde desconocidos ingresaron al domicilio de la víctima y sustrajeron también una billetera.

Según informó Seguridad Pública Municipal de Quillota, las cámaras de televigilancia permitieron observar el automóvil abandonado y coordinar el procedimiento con Carabineros, facilitando las primeras diligencias investigativas desarrolladas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP).

Desde el Municipio de Quillota recordaron que la comunidad puede alertar sobre emergencias o situaciones sospechosas comunicándose con la Central de Seguridad Pública Municipal, a través del número 1528.

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