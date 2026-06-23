Locatarios del borde costero de Concón advierten por ola de robos menores: desde plantas hasta contenedores de basura

Una serie de robos de plantas y otros objetos menores ha generado preocupación, indignación y también extrañeza entre locatarios y vecinos del sector costero de Concón, en la avenida Borgoño, situación que ha quedado en evidencia a través de registros audiovisuales y que ha afectado principalmente a locales gastronómicos.

Los hechos, que se han repetido en distintos puntos del camino costero Reñaca - Concón, han abierto dudas respecto a la seguridad en horarios de menor flujo de personas y al tipo de delitos que se están registrando últimamente en la zona.

En ese contexto, el alcalde Freddy Ramírez ya había abordado la situación, calificando estos hechos como “inusuales” e “insólitos” dentro del panorama delictual local, en medio de un fenómeno que ha sido descrito como robos reiterados de especies menores, principalmente de plantas instaladas en terrazas y espacios públicos.

En ese marco, Samuel, locatario del sector, señaló a Puranoticia.cl que “con respecto a lo que está pasando, esto es algo a nivel país, que están ocurriendo muchos robos, no solo de plantas. Hace tiempo atrás nosotros teníamos un basurero de estos grandes, llegaron unos sujetos, echaron la basura al piso y el tarro lo pusieron en el furgón y se lo llevaron. Esto está pasando hace tiempo y no sólo en Concón".

Respecto a los motivos que habrían detrás de estos insólitos robos, explicó que "esto es a nivel cultural, de la angustia de personas drogadictas acá en la playa. Hay muchos drogadictos viviendo a orilla de playa y en situación de calle”.

Asimismo, Lisette, locataria del mismo sector gastronómico, indicó que “es insólito, esto es demasiado, ¿cómo te robas una planta? No podemos creer que se llegue a eso. A nosotros no nos ha pasado nada, pero es un sector que cuando oscurece queda muy desprotegido. Es súper oscuro y solitario, entonces se presta para este tipo de cosas".

De igual forma, sostuvo que "acá vienen (patrulleros) a hacer controles de identidad, pero después los ves muertos de risa con los chicos de la calle. Es preocupante porque se ensucia la imagen del lugar. Yo como cliente no sé si me gustaría estacionar en un lugar así, pensando en la seguridad del auto o de mi entorno”.

En tanto, Raúl relató a Puranoticia.cl que el robo de plantas “lo vi el otro día y lo encontré último. Es muy raro lo que está pasando. No me cabe en la cabeza cómo alguien puede llevarse una planta, por más linda que esté. Es muy raro ese robo. Es como robar por robar porque me imagino que es difícil poder vender esa planta".

Sus declaraciones las complementó subrayando que en el sector costero de la comuna "sí hay seguridad, durante el día es súper tranquillo, siempre hay gente cuidando los autos y siempre hay movimiento, entonces es súper tranquilo”.

Por su parte, desde el restaurante Maju –donde quedó registrado uno de los robos de plantas en su terraza– señalaron que “lamentamos profundamente tener que compartir este tipo de situaciones. Durante los últimos meses hemos trabajado con dedicación para mejorar cada rincón de la terraza, creando un espacio más acogedor y agradable para todos quienes nos visitan. Por eso, nos resulta difícil comprender que personas adultas decidan llevarse las plantas que forman parte de este esfuerzo".

Acerca de lo que se aprecia en el video, explicaron que "corresponde al robo de plantas desde nuestra terraza, un acto que no solo afecta a nuestro restaurante, sino también al entorno que buscamos construir para el disfrute de toda la comunidad. Cada detalle que incorporamos tiene un propósito: embellecer el espacio, generar una mejor experiencia y aportar al sector donde estamos ubicados. (...) Condenamos este tipo de acciones e invitamos a reflexionar sobre la importancia de respetar el trabajo ajeno y cuidar los espacios que entre todos construimos”.

De esta forma, los distintos testimonios recogidos en el sector coinciden en que, si bien la avenida Borgoño mantiene una alta afluencia de visitantes y actividad comercial durante el día, los robos de especies menores han generado inquietud entre los locatarios, quienes advierten una sensación de vulnerabilidad en horario nocturno, lo que ha reabierto el debate sobre las medidas de seguridad en el sector costero.

PURANOTICIA