Locatarios de calle Von Schroeders de Viña del Mar acusan falta de información y pérdida de clientes por obras que durarán hasta marzo

El cierre de calle Von Schroeders, en el centro de Viña del Mar, ya comienza a generar complicaciones para quienes trabajan en esta arteria. Y es que la segunda etapa del proyecto de mejoramiento impulsado por el Municipio, que considera una intervención entre avenida La Marina y Viana, se extenderá hasta marzo de 2027. Para ejecutar las obras se dispusieron cortes de circulación y desvíos para vehículos particulares y transporte público, modificando su flujo habitual de personas y locomoción colectiva.

A pocos días del inicio de los trabajos, Puranoticia.cl recorrió el lugar y conversó con algunas personas que desarrollan sus actividades laborales en dicha calle, quienes expusieron las dificultades que enfrentan con la intervención. Entre los principales problemas mencionaron la disminución de clientes, la falta de información directa sobre el desarrollo de las faenas, la presencia de polvo y suciedad, además de una serie de inquietudes respecto de la seguridad y el cumplimiento de los plazos del trabajo.

Una de ellas es Mariana Campos, quien trabaja en un negocio de venta de batidos y proteínas, quien aseguró que la reducción del tránsito peatonal ya está repercutiendo en las ventas. A eso sumó las molestias que genera el polvo levantado por los trabajos, situación que incluso las ha llevado a mantener cerrada la puerta del establecimiento.

"Sí, afecta directamente a las ventas porque ya no pasa tanta gente por la calle, aparte que el tema del polvo y la tierra también afecta a la salud. Tenemos muchos estornudos y mucho dolor de garganta también, por eso mismo es que hemos tenido que cerrar la puerta, entonces la gente piensa que no estamos trabajando y ahí ya no pasa gente y perdemos venta por eso", relató la trabajadora a Puranoticia.cl.

La trabajadora también cuestionó la información que recibieron antes de que comenzaran las faenas. Aunque reconoció que habían leído sobre la realización de obras, sostuvo que "no en la magnitud real, no que iban a romper todo Von Schroeders".

La incertidumbre, agregó, se relaciona tanto con la continuidad de las ventas como con la posibilidad de perder clientes habituales que podrían dejar de acudir al sector al encontrarse con la calle intervenida. "Nadie ha hablado con nosotras directamente. Nadie de la obra ni nadie que se haya encargado de esto ha hablado con nosotras. Yo llegué y ya habían roto la calle, ya estaba cerrada, ya habían empezado a romper y nadie se acercó. No sabemos cuánto va a durar y tampoco nadie se acercó a decir nada de que iban romper o que iba a haber mucho ruido", afirmó.

Una experiencia similar describió Ricardo, quien trabaja en una barbería ubicada en la calle Von Schroeders. En su caso, apuntó a "el paso de las micros y el paso de las personas en automóvil. Normalmente las personas que pasan por aquí nos ven y a ahora que no hay afluencia de vehículos, obviamente que nos afecta un poco. Además las personas también evitan pasar por acá por la tierra, no quieren ensuciarse y todo ese tipo de cosas, entonces nos afecta un poco a nivel de clientes".

Pese a ello, aseguró que el local ha podido sostenerse gracias a quienes ya son clientes habituales, aunque reconoció que "clientes nuevos no nos están llegando".

A diferencia de otros trabajadores del sector, indicó que "con respecto al ruido, no ha hecho tanto", y agregó que los ventanales también han ayudado a evitar que el polvo ingrese al local, aunque reconoció que el exterior sí se encuentra sucio.

El trabajador también manifestó que no recibieron información previa sobre el inicio de las obras y que se enteraron de su duración a través de una persona que trabaja en la intervención y que es cliente de la barbería. Según relató, fue ese trabajador quien les comentó que los trabajos podrían extenderse hasta marzo.

Por su parte, una preocupación distinta planteó Bastián Araya, trabajador de un gimnasio ubicado en la misma arteria del centro viñamarino. Si bien sostuvo que por el poco tiempo transcurrido desde el inicio de las faenas todavía no han podido dimensionar todos sus efectos en la actividad del recinto, manifestó inquietud por las condiciones de seguridad que podrían generarse a medida que avance el proyecto.

"Por la duración que llevan las obras, no hemos tenido mayores problemas o no hemos alcanzado a visualizar los problemas que tiene la obra. Sin embargo, lo que realmente nos preocupa es cómo se va abordar el tema de la seguridad a medida que esto avance, ya que la calle se vuelve más oscura en las noches, menos tránsito y, además, en meses anteriores han habido constantes peleas por la zona de la discoteque que se encuentra al lado y por la calle que se encuentra un poquito más atrás, que también ha tenido bastantes problemas con personas con drogacción y otros temas por los que ya hemos llamado a Carabineros", sostuvo el trabajador.

En ese sentido, Araya expuso que "lo que nos preocupa es realmente eso, qué va a pasar con la seguridad del sector y cómo la van a abordar, ya que no hemos recibido ningún mensaje sobre eso de parte de nadie".

Finalmente, manifestó que "nuestro conflicto en ese punto es saber si las obras se van a cumplir con los plazos estipulados y van a ser hasta marzo, ya que abarca gran parte de la temporada estival y eso podría afectar al gimnasio. Lo que nos preocupa es eso, que se alarguen los trabajos, ya que de marzo en adelante es la temporada más alta y cuando la gente decide trabajar en un gimnasio".

De esta manera, mientras el proyecto busca mejorar la calzada, las veredas y los accesos peatonales de la transitada calle Von Schroeders, quienes desarrollan sus actividades en el tramo intervenido ya enfrentan los efectos de los cambios en la circulación. Y es que la menor presencia de público, las dificultades para atraer nuevos clientes y las dudas sobre la información, la seguridad y los plazos forman parte de las preocupaciones que plantearon a Puranoticia.cl durante el recorrido por el sector.

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