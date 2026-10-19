Lluvias, viento y tormentas eléctricas: activan avisos meteorológicos para la V Región

Un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica afectará a la región de Valparaíso durante esta semana, con pronósticos de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintos sectores del territorio.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por precipitaciones normales a moderadas y viento normal a moderado, con condiciones previstas principalmente entre la tarde del martes 20 y la noche del miércoles 21 de octubre.

En el litoral y la cordillera de la costa se esperan entre 25 y 35 milímetros de agua caída, mientras que en la precordillera y los valles precordilleranos los montos fluctuarían entre 20 y 30 milímetros.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en el litoral, la cordillera de la costa, la precordillera y los valles precordilleranos. En sectores cordilleranos, las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h.

La inestabilidad también podría manifestarse mediante tormentas eléctricas, con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento localizadas. Este aviso se extiende desde la jornada de este lunes hasta la noche del martes 20 de octubre.

Las condiciones pronosticadas podrían variar durante los próximos días, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de los organismos meteorológicos.

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