Lluvias reactivan el temor por posibles socavones en edificios de las dunas: "Estamos con la esperanza de que no pase nada"

El fantasma de los socavones que paralizaron al país hace un tiempo vuelve a rondar con fuerza en el límite entre Viña del Mar y Concón. Ante el anuncio de un violento sistema frontal que podría dejar al menos 100 milímetros de agua en un período acotado de tiempo, las autoridades comunales y los residentes del sector de las dunas enfrentan el evento meteorológico con una mezcla de preparación y evidente nerviosismo.

MUNICIPIO EN ALERTA

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, no desconoce la compleja situación que enfrenta la zona. En conversación con Puranoticia.cl, la máxima autoridad comunal advirtió que la geografía del sector mantiene una vulnerabilidad constante debido a la presencia de la duna compartida entre Concón y Viña del Mar.

"Tanto Concón como Viña tenemos riesgo de socavones permanentes, porque compartimos una duna".

A pesar de la incertidumbre, el jefe comunal depositó sus expectativas en las obras de mitigación ejecutadas tras los episodios anteriores, especialmente en la infraestructura destinada al manejo de aguas lluvias.

"Esperamos que todo lo que se hizo en este colector de agua lluvia que se generó en Reñaca Norte, que provocó el primer socavón, funcione a su máxima capacidad y de la mejor manera posible", señaló.

PUNTOS CRÍTICOS

La duna no es el único punto de preocupación para el equipo municipal. El alcalde detalló los tres sectores más sensibles que permanecen bajo vigilancia permanente ante la llegada del sistema frontal:

Dunas de Concón / Reñaca: El principal riesgo en esta zona es la aparición de nuevos socavones debido al eventual colapso de colectores o la saturación de la arena. Frente a este escenario, el municipio mantiene monitoreo presencial constante y evaluaciones técnicas de la infraestructura hidráulica .

El principal riesgo en esta zona es la aparición de nuevos socavones debido al eventual colapso de colectores o la saturación de la arena. Frente a este escenario, el municipio mantiene . Borde Costero (La Boca - Playa Amarilla): En este sector preocupa el riesgo vial provocado por las olas de más de 5 metros de altura estimadas por la Capitanía de Puerto, las cuales podrían impactar y socavar la calzada. Las medidas consideran coordinación directa con la autoridad marítima y un llamado al autocuidado de la población .

En este sector preocupa el riesgo vial provocado por las olas de más de 5 metros de altura estimadas por la Capitanía de Puerto, las cuales podrían impactar y socavar la calzada. Las medidas consideran . Concón Rural (Puente Colmo / Tabolango): El peligro en esta zona está asociado al desborde de quebradas, la obstrucción de loteos irregulares que funcionan como "embudos" y la baja capacidad de absorción del suelo ante las precipitaciones. Para enfrentar esta situación, se dispuso maquinaria pesada, limpieza preventiva de canales y motobombas.

CONFIANZA EN LAS OBRAS

A pocos metros del lugar donde la tierra se abrió en el pasado, los habitantes de los edificios residenciales intentan mantener la calma, aunque algunos evalúan abandonar temporalmente el sector ante la incertidumbre.

Miguel, residente del edificio Miramar Reñaca —colindante al Kandinsky—, relató cómo se vive la situación al interior de la duna antes de la llegada del sistema frontal.

"Mire, la verdad es que si bien los resguardos que nosotros podemos hacer no son mucho más que tener fe en la construcción de este nuevo colector de agua, por lo que he visto hay mucha gente que está viendo si se va a quedar aquí o si se va a otros lados por mientras; pero la gran mayoría está esperando con la esperanza de que no pase nada".

Consultado por los temores que persisten y la responsabilidad tras el colapso anterior, Miguel fue enfático en desvincular a las inmobiliarias y apuntar al Ministerio de Obras Públicas (MOP):

"La aprehensión principalmente es que lo que pasó no fue culpa, por ejemplo, de los constructores de los edificios; los edificios fue lo que menos se vio afectado, fue literalmente toda la calle que colapsó, así que eso ya sería problema del MOP. Así que la aprehensión es principalmente si se hizo de verdad un buen trabajo o no, pero tenemos la esperanza de que sí".

DESPLIEGUE ANTE LA EMERGENCIA

Para enfrentar las precipitaciones y el viento, la Municipalidad de Concón coordinó acciones con Carabineros, Bomberos, Defensa Civil y el SAMU. En terreno, los recursos humanos y técnicos fueron reforzados para prevenir emergencias en los sectores más vulnerables:

Personal en terreno: Más de 100 operarios municipales desplegados .

Más de . Voluntarios: Más de 40 efectivos de la Defensa Civil preparados para colaborar durante la emergencia.

Más de preparados para colaborar durante la emergencia. Maquinaria e insumos: Se dispuso de más de 15 motobombas para combatir anegamientos, especialmente en el sector rural y en los accesos de la escuela Puente Colmo, donde el suelo ya presenta dificultades para absorber nuevas precipitaciones.

Finalmente, el alcalde Freddy Ramírez realizó un llamado a la responsabilidad de turistas y deportistas náuticos, instándolos a no acercarse al borde costero debido a las peligrosas marejadas que afectarán la zona.

PURANOTICIA