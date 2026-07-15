Lluvias reactivan el temor por posibles socavones en edificios de las dunas: "Estamos con la esperanza de que no pase nada"

Mientras el alcalde Freddy Ramírez advierte que el riesgo de socavones en el Campo Dunar es permanente frente a las lluvias de más de 100 milímetros, los residentes enfrentan la tormenta divididos entre evacuar preventivamente o confiar en las obras del colector.
El fantasma de los socavones que paralizaron al país hace un tiempo vuelve a rondar con fuerza en el límite entre Viña del Mar y Concón. Ante el anuncio de un violento sistema frontal que podría dejar al menos 100 milímetros de agua en un período acotado de tiempo, las autoridades comunales y los residentes del sector de las dunas enfrentan el evento meteorológico con una mezcla de preparación y evidente nerviosismo.
El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, no desconoce la compleja situación que enfrenta la zona. En conversación con Puranoticia.cl, la máxima autoridad comunal advirtió que la geografía del sector mantiene una vulnerabilidad constante debido a la presencia de la duna compartida entre Concón y Viña del Mar.
"Tanto Concón como Viña tenemos riesgo de socavones permanentes, porque compartimos una duna".
A pesar de la incertidumbre, el jefe comunal depositó sus expectativas en las obras de mitigación ejecutadas tras los episodios anteriores, especialmente en la infraestructura destinada al manejo de aguas lluvias.
"Esperamos que todo lo que se hizo en este colector de agua lluvia que se generó en Reñaca Norte, que provocó el primer socavón, funcione a su máxima capacidad y de la mejor manera posible", señaló.
La duna no es el único punto de preocupación para el equipo municipal. El alcalde detalló los tres sectores más sensibles que permanecen bajo vigilancia permanente ante la llegada del sistema frontal:
A pocos metros del lugar donde la tierra se abrió en el pasado, los habitantes de los edificios residenciales intentan mantener la calma, aunque algunos evalúan abandonar temporalmente el sector ante la incertidumbre.
Miguel, residente del edificio Miramar Reñaca —colindante al Kandinsky—, relató cómo se vive la situación al interior de la duna antes de la llegada del sistema frontal.
"Mire, la verdad es que si bien los resguardos que nosotros podemos hacer no son mucho más que tener fe en la construcción de este nuevo colector de agua, por lo que he visto hay mucha gente que está viendo si se va a quedar aquí o si se va a otros lados por mientras; pero la gran mayoría está esperando con la esperanza de que no pase nada".
Consultado por los temores que persisten y la responsabilidad tras el colapso anterior, Miguel fue enfático en desvincular a las inmobiliarias y apuntar al Ministerio de Obras Públicas (MOP):
"La aprehensión principalmente es que lo que pasó no fue culpa, por ejemplo, de los constructores de los edificios; los edificios fue lo que menos se vio afectado, fue literalmente toda la calle que colapsó, así que eso ya sería problema del MOP. Así que la aprehensión es principalmente si se hizo de verdad un buen trabajo o no, pero tenemos la esperanza de que sí".
Para enfrentar las precipitaciones y el viento, la Municipalidad de Concón coordinó acciones con Carabineros, Bomberos, Defensa Civil y el SAMU. En terreno, los recursos humanos y técnicos fueron reforzados para prevenir emergencias en los sectores más vulnerables:
Finalmente, el alcalde Freddy Ramírez realizó un llamado a la responsabilidad de turistas y deportistas náuticos, instándolos a no acercarse al borde costero debido a las peligrosas marejadas que afectarán la zona.
PURANOTICIA