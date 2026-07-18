Lluvias golpean al Congreso en Valparaíso: goteras, filtraciones y solicitudes para suspender la sesión del lunes

Las intensas lluvias que afectaron a la región de Valparaíso también dejaron consecuencias en la sede del Congreso Nacional, donde se registraron goteras y filtraciones de agua en diferentes salones.

Videos difundidos por funcionarios legislativos muestran parte de los espacios afectados por las precipitaciones. La situación se produce mientras permanece vigente una Alerta Roja de Senapred en la región y existen dudas sobre las condiciones de conectividad para los próximos días.

En medio de este escenario, la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile (Afutraparch) y la Asociación Nº 1 de Funcionarios Parlamentarios de la Cámara de Diputados (AFUNPAR) enviaron una carta al presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI).

Las organizaciones solicitaron evaluar el adelantamiento de la semana distrital, originalmente prevista para la semana del 27 de julio. El objetivo, explicaron, es permitir que las diputadas y diputados puedan atender directamente las consecuencias de la emergencia en sus respectivos territorios.

“Esta solicitud no implica, en caso alguno, dejar de cumplir nuestras funciones”, aclararon las asociaciones, señalando que los equipos parlamentarios continúan trabajando y apoyando a las comunidades afectadas.

En la misiva también advirtieron que la Alerta Roja decretada en Valparaíso constituye un antecedente relevante, debido a que parlamentarios y trabajadores deben trasladarse hasta la sede del Congreso desde diferentes regiones.

Según plantearon, todavía existe incertidumbre sobre el transporte, la conectividad y el funcionamiento de los servicios durante el lunes, además de las condiciones de seguridad para efectuar dichos desplazamientos.

Las agrupaciones propusieron una alternativa en caso de que no sea posible modificar la semana distrital. “Solicitamos considerar, al menos, la suspensión de la sesión del lunes”, indicaron.

De acuerdo con Emol, el diputado Jorge Alessandri se encuentra informado de la situación y estaría evaluando la solicitud presentada por los funcionarios.

La petición se conoce en una semana relevante para la agenda legislativa. Para este martes está contemplado que el proyecto de Reconstrucción Nacional cumpla su tercer trámite en la Cámara de Diputados, instancia en la que el Gobierno espera avanzar con su aprobación general.

PURANOTICIA