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Llaman a evitar acercarse a la ribera del estero de Reñaca en Viña del Mar ante "alerta de crecida"

Llaman a evitar acercarse a la ribera del estero de Reñaca en Viña del Mar ante "alerta de crecida"

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Para reforzar el alertamiento preventivo, Senapred activó la mensajería SAE, que envía alertas masivas a los teléfonos móviles para avisar a la población sobre situaciones de peligro inminente y ordenar la evacuación de zonas de riesgo.

Llaman a evitar acercarse a la ribera del estero de Reñaca en Viña del Mar ante "alerta de crecida"
Viernes 17 de julio de 2026 18:52
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evitar acercarse a la ribera del estero de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar.

El organismo hizo esta solicitud durante la tarde de este viernes ante la "alerta de crecida".

Para reforzar el alertamiento preventivo, Senapred activó la mensajería SAE, que envía alertas masivas a los teléfonos móviles para avisar a la población sobre situaciones de peligro inminente y ordenar la evacuación de zonas de riesgo.

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