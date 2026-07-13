Limache refuerza cuadrillas de limpieza previo al intenso sistema frontal en zona central

Este jueves durante horas de la tarde ingresaría a la región de Valparaíso un sistema frontal que dejaría precipitaciones sobre lo normal, proyección que ocupa a la Municipalidad de Limache, que dispuso el refuerzo de trabajos para evitar emergencias.

El alcalde Luciano Valenzuela recalcó que “si bien existe un trabajo preventivo que se desarrolla en temporada previa a los sistemas frontales y que es un trabajo que hemos venido ejecutando, limpiando los principales cauces de estero, limpiando los ductos de algunas calles principales, también estamos intensificando el trabajo con el equipo municipal, con arriendo de maquinaria, porque entendemos que viene un sistema frontal de grandes características".

"Independiente de si se concreta o no la cantidad de lluvia pronosticada, consideramos que es fundamental hacer el trabajo en este escenario para evitar las mayores complicaciones", agregó.

Los sectores que se están reforzando son el estero Pelamote (El Naranjo), Limachito (Verdejo Sur), El Pangal y San Alfonso.

El director de Riesgos y Emergencias, Esteban Saavedra, comentó que "desde el día miércoles hasta el día domingo la comuna de Limache espera la llegada de dos sistemas frontales que podrían ser los más intensos en lo que va del 2026. Se pronostican precipitaciones por sobre lo normal el viernes y sábado y nieve en la cordillera lo que traerá bajas temperaturas y probabilidad de tormentas eléctricas (…) ante esta situación hacemos un llamado a la prevención y el autocuidado de nuestros vecinos, que revisen techos, sumideros, que retiren ramas y hojas y que las acequias estén libres de desechos”.

El número dispuesto para canalizar la ayuda durante el sistema frontal, será el 1459.

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