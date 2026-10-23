Limache ofrecerá mamografías gratuitas y clases de yoga, baile y boxeo en Parque Brasil

La Municipalidad de Limache culminará un mes de actividades comunitarias orientadas a la prevención del Cáncer de Mamas, con una extensa jornada gratuita en el tradicional Parque Brasil. Los interesados podrán participar de sesiones físicas y deportivas, además de acceder a servicios e información de salud.

La jornada se desarrollará entre las 10:00 y las 15:30 horas en la Pérgola del Parque Brasil y el itinerario considera yoga, baile entretenido y boxeo (asistir con ropa deportiva), además de la realización de exámenes de mamografías gratuitas y entrega de información de salud relevante para vecinos.

El alcalde Luciano Valenzuela recalcó que “lo que queremos transmitir este día sábado es que no solo hay que hablar de prevención, también hay que promover losespacios saludables. Queremos que los vecinos entiendan de que la verdadera condición de salud pasa por desarrollar hábitos saludables y entre ellos está la prevención temprana, la activación de redes, la activación deportiva, la vida comunitaria, el desarrollo biopsicosocial de cada uno de nuestros vecinos. Eso es vivir mejor, eso es vivir bien y eso es tener una vida saludable”.

Durante octubre, el Departamento de Salud Municipal desarrolló diversas actividades comunitarias para concientizar sobre la importancia de la prevención de la enfermedad y durante todo el año se realizan operativos de salud itinerantes gracias al camión mamógrafo municipal, lo que permite priorizar la vida de las mujeres de la comuna. Ese trabajo permanente permite que en Limache no existaespera para la realización del procedimiento.

La directora del Departamento de Salud Municipal, Esther Leiva señaló que “para nosotros como municipio ha sido fundamental el poder brindar un acceso oportuno al examen de mamografía porque favorece la detección temprana durante todo el año. Es más, durante lo que llevamos del año en curso, hemos desarrollado cerca de 4.000 mamografías en nuestra comuna, lo que nos hace tener un valor que es muy importante, que nosotros con la comuna de Limache no contamos con lista de espera para este importante examen”.

La invitación es que vecinos y familias se sumen a esta jornada, disfruten de las actividades y hagan de la prevención y el autocuidado una práctica permanente. Cuidar la salud también significa mantenerse activos, informarse y acceder oportunamente a los controles preventivos.

PURANOTICIA