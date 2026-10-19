Limache inicia segunda Escuela de Líderes Comunitarios para capacitar a dirigentes sociales

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de los dirigentes sociales de la comuna, la Municipalidad de Limache inició la segunda versión de la Escuela de Líderes Comunitarios, iniciativa desarrollada en conjunto con el Centro de Formación Técnica PUCV de Limache y que busca entregar herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos e iniciativas comunitarias.

Durante el lanzamiento, el alcalde Luciano Valenzuela destacó la importancia de capacitar a los representantes de las organizaciones sociales para que puedan enfrentar los nuevos desafíos de la gestión comunitaria. En ese contexto, relevó el rol del CFT PUCV de Limache como un aliado estratégico en la formación de competencias y habilidades orientadas al trabajo dirigencial. En esta segunda versión participan 34 dirigentes y dirigentas de zonas urbanas y rurales.

"Para nosotros es clave tener dirigentes con la mayor cantidad de herramientas posibles por eso cuando buscamos un socio estratégico para desarrollar la entrega de estas competencias y habilidades lo hicimos con el Centro de Formación Técnica PUCV sede Limache que lleva tiempo trabajando en la comuna. Más que un aliado es fundamental en el desarrollo de las temáticas orientadas a nuestros dirigentes. Tenemos nuevos desafíos, nuevas formas de administrar, por eso es importante que nuestros dirigentes tengan la mayor capacitación posible", recalcó el alcalde.

La nueva versión de la Escuela de Líderes Comunitarios se desarrolla en la Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM) y estará enfocada en la formulación de proyectos comunitarios, abordando aspectos como la identificación de necesidades, la planificación de iniciativas, la elaboración de presupuestos y los aportes existentes para postulación.

La directora del Centro de Formación Técnica PUCV sede Limache, Angélica Ábrigo, comentó que “esta Escuela de Líderes va en la línea de la formulación de proyectos, desde la razón por la cual la comunidad ha decidido formular la iniciativa comunitaria y también la descripción de los costos, el aporte que la comunidad va a tener que considerar en el momento de postular estos proyectos, eso es parte de lo que se pretende (…) la idea es que estén listos ante cualquier apertura o inicio de iniciativas concursables para proyectos comunitarios y estén listos para formularlo y presentarlo”.

En la primera versión de la iniciativa realizada el 2025, dirigentes y dirigentas cursaron: Estilos de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Gestión Comunitaria, Participación Ciudadana y Estrategias de Planificación de Proyectos.

Los participantes de esta segunda versión de la Escuela de Líderes Comunitarios valoraron la continuidad de la instancia formativa y la posibilidad de acceder a herramientas necesarias para desarrollar sus funciones de manera más efectiva, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el impacto de sus organizaciones en sus respectivos sectores.

Vicente Carvajal, presidente de la Junta de Vecinos Santa Rosa de Los Laureles, sostuvo que “es una muy buena oportunidad, este es el segundo año que participo junto a la directiva y nos ha ayudado bastante para ir mejorando como dirigentes sociales. Llegamos como junta de vecinos sin saber nada y hemos ido creciendo y eso lo podemos transmitir a nuestras comunidades".

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