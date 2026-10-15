Limache ejecuta 58 kilómetros de cortafuegos para prevenir incendios forestales durante la temporada de verano 2026-2027

La Municipalidad de Limache comenzó la ejecución de 58 kilómetros lineales de cortafuegos en distintos sectores de la comuna, en el marco del Plan de Prevención y Televigilancia de Incendios Forestales 2026-2027.

La iniciativa busca reducir el riesgo de propagación de incendios y reforzar la protección de las familias que habitan en zonas rurales y de interfaz urbano-forestal.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que “Limache tiene gran parte de viviendas ubicadas en zonas rurales, rodeadas de forestación, rodeadas de áreas verdes, por lo que poder retrasar el avance del fuego con un cortafuego nos permite reaccionar, intervenir y lo más importante evitar pérdidas humanas".

"Este trabajo es fundamental, pero debe ser complementado con la limpieza en los domicilios y también va de la mano del trabajo preventivo que hacemos de monitoreo en altura de derivación única permitiendo que nuestro Plan de Protección de Riesgos y Desastres se pueda ejecutar de la mejor forma posible”, agregó el jefe comunal.

La comuna tiene una importante cantidad de viviendas ubicadas en sectores rurales, rodeados de vegetación y áreas forestadas, lo que hace especialmente relevante la implementación de estas franjas de protección. Su función es ralentizar el avance del fuego, propiciando una reacción más oportuna de los equipos de emergencia y reduciendo el riesgo para las personas y sus bienes. La planificación incluye un trabajo coordinado con Conaf para fortalecer las medidas preventivas. Además el alcalde ofició a Vialidad para solicitar trabajos preventivos en zonas de su competencia.

El encargado de Gestión de Riesgos y Desastres, Esteban Saavedra, explicó que “damos inicio al Plan de Prevención y Televigilancia de Incendios Forestales en preparación al período forestal 2026-2027. Limache cerca de 58 kilómetros lineales de cortafuegos. Los sectores considerados son aquellos más vulnerables a la propagación rápida (…) Limachito, Tabolango, Borrisqueros, Cajón de Lebu y Hacienda Limache, donde además hacemos un trabajo colaborativo con los privados. La prevención se debe hacer preparando a la comunidad y así evitar pérdidas humanas y de bienes a las familias”.

Desde el Municipio de Limache reforzaron el mensaje de que la prevención es una tarea compartida y que la comunidad resulta esencial en tareas de limpieza para evitar pérdidas humanas y materiales durante la temporada de incendios forestales.

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