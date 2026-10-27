Limache celebró sus primeras Olimpiadas de Personas Mayores con más de 100 participantes

En el marco de la conmemoración del Mes de las Personas Mayores, la Municipalidad de Limache desarrolló una inédita actividad en la pista atlética del estadio municipal Ángel Navarrete Candia.

Las Primeras Olimpiadas de Personas Mayores reunió a más de 100 participantes de diferentes organizaciones, quienes vivieron una jornada deportiva adaptada que incluyó lanzamiento de la bala, del disco y la jabalina y carreras de 80 metros planos y relevos.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que "estamos en las Primeras Olimpiadas para las Personas Mayores, una serie de competencias adaptadas para que nuestras personas mayores se vinculen, se relacionen, tengan un grato momento, pero también se acerquen a la práctica deportiva".

Asimismo, sostuvo que "hoy no sólo desarrollaron una actividad recreativa también compitieron en una pista de recortán, pudieron experimentar el lanzamiento de jabalinas, lanzamiento de la bala, del disco, con los estándares que el atletismo tiene y creemos que eso es una motivación adicional para nuestras personas mayores. Entre más nos mantengamos en movimiento, antes de los años más avanzados, tendremos una mejor tercera edad”.

Luz Cabrera y Ricardo Silva son matrimonio e integran el grupo de personas mayores "Los Años Felices". Ambos participaron activamente de las disciplinas deportivas y destacaron la organización y la posibilidad de realizar actividades poco convencionales.

“Esto es algo nuevo para mí, primera vez en mi vida que me gano una medalla, dos medallas, a mis 80 años ¡imagínese! en una participación así tan masiva como la que preparó la municipalidad, lo pasamos estupendo”, recalcó Luz.

“Primera vez que participo en esto, muy bonito, muy entusiasmado con la gente adulta mayor, feliz porque participé con toda la garra y todas las ganas”, manifestó Ricardo.

Además de fomentar la actividad física, la iniciativa buscó fortalecer la integración y la participación social de las personas mayores, entregándoles la oportunidad de vivir una experiencia diferente y desafiante en un espacio deportivo de primer nivel.

La actividad demostró que la edad no es un impedimento para aprender nuevas disciplinas, superar desafíos personales y disfrutar del deporte, consolidándose como una innovadora instancia de encuentro, recreación y promoción de una vida activa y saludable en la comuna.

El encargado de Cultura, Deportes y Eventos, Juan Miranda, comentó que “adecuamos y modificamos ciertas pruebas atléticas en nuestro para que nuestro adultos mayores puedan vivir competencias de carácter profesional de una manera más recreativa (…) el 100 por ciento de los participantes nunca habían lanzado una jabalina o ingresado a una jaula de lanzamiento del disco y lo que buscamos es que vivan una experiencia distinta, competitiva y recreativa, porque el deporte busca eso, mejorar la calidad de vida, generar experiencias distintas y que todos puedan pasarlo bien”.

Con esta innovadora iniciativa y otras desarrolladas en el marco del Mes de Personas Mayores, la Municipalidad de Limache reafirma su compromiso con el bienestar y la inclusión de vecinos y vecinas, generando espacios que promueven la vida activa, el encuentro comunitario y el envejecimiento saludable.

A causa de la inestabilidad climática, algunas actividades conmemorativas del Mes de Personas Mayores fueron reagendadas.

Las nuevas fechas son:

Premiación IV Concurso Literario Cuentos Cortos sobre Vidas Largas

Jueves 29 de octubre

17:00 horas

Casa de la Cultura, Palmira Romano Sur 340

Senderismo para Personas Mayores

Martes 3 de noviembre

Desde las 10:00 horas

Punto de encuentro

Museo Palmira Romano, Colón #1.

Reinas en la Pérgola: desfile de moda y bailetón

Miércoles 4 de noviembre

De 15:00 a 17:00 horas

Parque Brasil

PURANOTICIA