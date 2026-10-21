Limache bordeó los 50 milímetros de lluvia en sectores rurales durante el sistema frontal

Hasta 49,5 milímetros de agua caída en sectores rurales acumuló la comuna de Limache durante el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso este martes 20 de octubre, de acuerdo con el reporte municipal emitido a las 23:30 horas.

Según el balance, en la zona urbana se registraron 44,1 milímetros de precipitaciones, mientras que en los sectores rurales la cifra llegó a 49,5 milímetros.

Frente a las condiciones meteorológicas, equipos municipales de Operaciones, Gestión de Riesgos y Emergencias, y Seguridad Municipal se mantuvieron desplegados en terreno para atender las situaciones derivadas de las lluvias.

A ellos se sumó el área de Salud, que dispuso de un vehículo de intervención rápida para brindar atención a los vecinos durante la emergencia.

Entre las situaciones reportadas estuvo el apoyo a residentes de calle Independencia debido a la acumulación de agua en el canal Pelamote, punto que requirió la intervención de los equipos municipales.

En materia de conectividad, el badén Las Cruces permaneció cerrado preventivamente por disposición de Vialidad.

En tanto, el paso desde Maitenes Alto hacia Callejón Cabrera se encontraba en estado regular, por lo que se llamó a transitar con precaución.

Por otro lado, la circulación vehicular se mantuvo normal en las avenidas Eastman y Urmeneta.

Respecto de las condiciones del Parque Brasil, el monitoreo realizado durante la emergencia no registró caídas de árboles.

Finalmente, el Municipio de Limache recordó a la comunidad que puede reportar situaciones de emergencia a través del número 1459, con el objetivo de facilitar la respuesta ante eventuales contingencias asociadas al sistema frontal.

PURANOTICIA