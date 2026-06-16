Limache apuesta por la micromovilidad: llegan 250 scooters y bicicletas eléctricas para mejorar la conectividad en la comuna

El transporte en Limache sumó esta semana un nuevo sistema de micromovilidad compartida, con la llegada de 150 scooters eléctricos y 100 bicicletas de la empresa Whoosh, especializada en soluciones de micromovilidad urbana, que estarán disponibles en distintos puntos de la comuna.

El servicio considera una red de estacionamientos ubicados en puntos estratégicos con el objetivo de facilitar los desplazamientos diarios de vecinos, estudiantes, trabajadores y visitantes. La operación iniciará con la habilitación del servicio en San Francisco de Limache, conectando pasajeros con destino a la estación, así como con sectores residenciales y comerciales de alta circulación.

La llegada de este sistema busca complementar la oferta de transporte existente en recorridos de corta y mediana distancia, en una comuna que funciona como punto de conexión dentro de la provincia de Marga Marga y que recibe diariamente a personas que se trasladan dentro de Limache y hacia otras ciudades de la Región de Valparaíso.

“La incorporación de Limache responde a la necesidad de contar con alternativas de traslados más flexibles para viajes cortos y de conexión con el transporte público. La combinación de scooters eléctricos y bicicletas compartidas permite adaptarse a distintos tipos de usuarios y trayectos, especialmente en zonas de alta circulación diaria”, señaló Diego Castillo, City Manager de Whoosh.

El servicio está disponible para mayores de 18 años y se gestiona a través de la aplicación móvil de Whoosh, donde los usuarios pueden localizar vehículos cercanos, iniciar viajes y acceder a información sobre tarifas, estacionamientos y normas de uso.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó que "nos parece una muy buena alternativa de descongestión vial y una herramienta necesaria para extender los horarios de funcionamiento de la ciudad. Tenemos un transporte público que tiene un horario acotado y vamos a implementar un medio de transporte más a la comuna pero que tiene un funcionamiento 24/7".

"Aquellas personas que incluso lleguen muy tarde en la noche van a poder usar este servicio. Creemos que va de la mano con el desarrollo ciudad y de lo que estamos impulsando, la electromovilidad. Tenemos el sello de común energética que está vinculado al desarrollo de esta alternativa y valoramos positivamente que las empresas coloquen sus ojos en Limache porque significa que en esta comuna existe un capital humano y natural privilegiando el desarrollo de esta actividad económica”, agregó.

Los scooters y bicicletas cuentan con tecnología de control de velocidad, modernos sistemas de frenado y encendido automático de luces para una experiencia de viaje más segura.

Desde la empresa llamaron a la comunidad a utilizar el servicio de manera responsable, usando los elementos de seguridad como casco y reflectantes, y respetando las vías habilitadas.

Como parte de su implementación, Whoosh desarrollará actividades de educación vial en la comuna, incluyendo escuelas de conducción y acciones orientadas a fomentar una convivencia segura entre peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios de micromovilidad.

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