Limache abre nuevo SAPU y amplía atención de urgencias durante las noches y fines de semana

Una importante ampliación de la red de salud pública comenzará a operar este domingo 25 de octubre en Limache, con la puesta en marcha del nuevo Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en el CESFAM Limache Viejo, que permitirá a los vecinos acceder a atención médica durante las noches, fines de semana y días festivos.

El nuevo dispositivo funcionará de lunes a viernes entre las 17 horas y la medianoche, mientras que los sábados, domingos y festivos atenderá de manera continuada desde las 8 hasta la medianoche, extendiendo significativamente las posibilidades de atención fuera del horario habitual del centro de salud.

El servicio también permitirá fortalecer la respuesta frente a urgencias de menor complejidad, contribuyendo potencialmente a disminuir la presión asistencial sobre el Hospital Santo Tomás de Limache y facilitando una atención más cercana a los hogares.

El concejal Danilo Sandoval destacó la relevancia social de esta apertura y sostuvo que el verdadero impacto de la medida deberá reflejarse en la calidad y continuidad de las prestaciones.

“Una familia que no tiene automóvil o recursos para trasladarse no puede tener menos oportunidades de recibir atención médica y en ese sentido, este SAPU es un avance muy importante, pero también implicará la responsabilidad de que nunca falten profesionales, medicamentos ni capacidad de respuesta”, señaló Sandoval.

Según registros de Fonasa correspondientes a diciembre de 2025, el CESFAM Limache Viejo contaba con 13.609 personas inscritas, lo que permite dimensionar la demanda de servicios de salud asociada a este establecimiento.

En este contexto, Sandoval sostuvo que la apertura debe ir acompañada de un seguimiento permanente de su funcionamiento, los tiempos de espera y la disponibilidad de recursos humanos y clínicos.

“Nuestro desafío es lograr que enfermarse no signifique enfrentar una barrera económica o territorial para recibir ayuda. Ese es el sentido de una salud pública que verdaderamente pone a las personas primero”, concluyó el concejal.

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