Liceo Eduardo de la Barra estrena moderna infraestructura tras millonaria inversión del Gobierno Regional de Valparaíso

En una jornada marcada por la emoción de la comunidad educativa, el gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, encabezó la inauguración de las obras de conservación integral del Liceo Eduardo de la Barra. La iniciativa forma parte de un plan mayor de mejoramiento de establecimientos educacionales de la ciudad puerto, financiado directamente por el Gobierno Regional (GORE).

El proyecto ejecutado en el liceo emblemático contempló una inversión exacta de $919 millones de pesos, permitiendo la intervención de 3.900 metros cuadrados de infraestructura. Entre las mejoras destacan la renovación total del gimnasio y camarines, el mejoramiento de duchas con agua caliente, la multicancha exterior, el recambio de barandas y elementos de seguridad, la reposición de techumbres de policarbonato, y la actualización de cielos e iluminación.

Durante la ceremonia, el gobernador Rodrigo Mundaca destacó el impacto social de este proyecto:

"El Liceo Eduardo de la Barra es un liceo histórico; en este liceo estudió el Presidente Salvador Allende. Han cursado por estas aulas distintas personas que le han hecho muy bien a Chile. (...) Hoy día llegamos a este liceo y me emociono mucho, porque veo a los exalumnos que fueron al Gobierno Regional y nos pidieron que nos preocupáramos de la educación pública. Es muy emocionante ver esto, cómo la inversión pública se traduce en obras que cambian la vida de los niños".

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró el estándar alcanzado gracias al trabajo conjunto, señalando que:

"Este es uno de los liceos más emblemáticos que tenemos en nuestra comuna y necesitaba inversión. (...) Lo que hoy día podemos ver es lo que siempre la educación pública se merece, este nivel de infraestructura, este nivel de inversión y esto se logra gracias al financiamiento que pone el Gobierno Regional".

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

La intervención fue recibida con profunda gratitud por la dirección del establecimiento. Lorena Cortés, directora del Liceo Eduardo de la Barra, relevó la magnitud de las obras y su significado para el alumnado:

"Este es un proyecto que está financiado por el Gobierno Regional, al cual agradecemos el poder invertir en el gimnasio, las canchas multiuso, las barandas también que no se intervenían desde 1929; por lo tanto, el proyecto que se hizo y trabaja con la población de este liceo que son más de 1.200 estudiantes, para nosotros es un tremendo logro".

Este mejoramiento no es un hecho aislado. La iniciativa global del GORE en la comuna porteña superó los 1.900 millones de pesos en inversión total, incluyendo también obras de conservación en las escuelas Árabe Siria, Diego Portales y Uruguay. Además, Claudio Sepúlveda, director ejecutivo (s) de SLEP Valparaíso, aprovechó la instancia para "agradecer y valorar al Gobierno Regional y a todos los actores que han contribuido con mucha fuerza durante los últimos 6 años para el Liceo Eduardo de La Barra y también otros establecimientos que tiene el servicio local".

Con estas nuevas instalaciones, que quedarán completamente habilitadas para el uso estudiantil de cara al segundo semestre, se consolida el compromiso de las autoridades por elevar el estándar de la educación pública en la Región de Valparaíso.

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