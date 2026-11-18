El liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso amaneció tomado durante la mañana de este miércoles 18, luego de que la comunidad educativa se encontrara con el establecimiento ocupado al momento de llegar para comenzar las actividades escolares.

A través de una publicación de una organización política llamada «Vencer Valparaíso», señalaron que el liceo Eduardo de la Barra está "en toma" y que la acción se da "en el marco de la movilización nacional contra los recortes del gobierno de Kast".

Asimismo, la agrupación realizó un llamado en redes sociales a "fortalecer la lucha contra el Gobierno, en unidad, estudiantes y trabajadores".

De igual forma, el grupo que se describe como "juventud por la revolución y el socialismo", explicó en la publicación en su cuenta en Instagram que buscan "impulsar la auto organización con asambleas de base y coordinación".

Cabe hacer presente que la toma se produce en medio de un escenario de cuestionamientos por la situación de la educación pública. Esto, luego que se conociera una masiva desvinculación de profesores y asistentes de la educación, situación que generó denuncias de parlamentarios y representantes de los gremios.

A este escenario se suman las críticas de distintos actores del ámbito educativo por los recortes contemplados por el Gobierno en el Presupuesto 2027 para el sector, materia que también ha generado preocupación entre sus representantes.

Por el momento, se desconoce cuánto se extenderá la ocupación del establecimiento y cuáles son las demandas que motivaron a los estudiantes a adoptar esta medida.

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