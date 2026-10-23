''¡Les mienten!'': Marco Enríquez-Ominami arremete contra la clase política en medio de la crisis de confianza

A casi veintiún años de sus primeras apariciones en la política electoral regional, Marco Enríquez-Ominami reapareció en el escenario público para presentar su nuevo libro de bolsillo, «Espejo pa' Príncipe», escrito junto a Daniel Flores y concebido como una guía de comunicación política para candidatos, asesores y votantes. En entrevista con Puranoticia.cl, el excandidato presidencial reflexionó sobre el estado actual de la democracia, la pérdida de confianza ciudadana y los vicios que marcan los debates electorales contemporáneos.

Consultado sobre la falta de probidad y el desempeño de las autoridades, Enríquez-Ominami cuestionó las contradicciones morales de la clase política y la incapacidad de los gobiernos para cumplir sus promesas de campaña. "La política justamente es un asunto moral pero en el sentido crítico del asunto, es pactar muchas veces y caminar por túneles muy oscuros y el buenismo es lo que yo más puedo detectar en política. Prefiero el populismo al buenismo", argumentó, enfatizando que el sistema actual se ha vuelto inoperante debido a la resistencia de los sectores tradicionales a abandonar sus posiciones y alcanzar acuerdos mínimos.

En cuanto al rol de las plataformas digitales y la polarización, el analista apuntó directamente a la manipulación algorítmica y a la proliferación de propuestas simplistas en las redes sociales. "La propuesta de la ultraderecha de echar a todos los inmigrantes es una estupidez, es una imbecilidad, no hay nada más tonto que he escuchado en mi vida (...) ¿Por qué? Porque existe la complejidad, existen los inmigrantes irregulares que tienen hijos chilenos", fustigó, advirtiendo que el gran negocio de los mentirosos hoy en día no consiste en convencer a la ciudadanía, sino en conseguir que deje de creer absolutamente en nadie.

Frente al panorama electoral y la correlación de fuerzas entre los conglomerados políticos, el exdiputado descartó que exista una superioridad ideológica de un sector sobre otro y sostuvo que el avance de ciertos grupos responde al desgaste de sus adversarios. "No creo que la izquierda esté mal, creo que la derecha tampoco está mejor, para ser más preciso, sino que la derecha aprovecha el desastre de la izquierda, que es otra cosa", puntualizó.

Asimismo, el excandidato cuestionó duramente los discursos económicos de la clase política y la promoción de promesas que, a su juicio, no se ajustan a la realidad del país. "¡Mentira! Nunca va a haber un Elon Musk en Chile. ¡Mentira! ¡No mientan! La economía chile está hiper concentrada", arremetió, agregando que a los jóvenes se les vende una ilusión de emprendimiento sin impuestos que ignora las condiciones estructurales de la economía. En esa línea, insistió: "¡Les mienten! ¡No es verdad! Cuando Chile tuvo más riqueza, más emprendimiento, es cuando hubo reforma tributaria, cuando hubo más riqueza en Chile en los 90´s, cuando hubo inversión en infraestructura y obras públicas y en educación ¡Mentira! ¡Es mentira!".

Finalmente, Enríquez-Ominami advirtió que la discusión pública ha dejado de lado los problemas estructurales más urgentes, al centrar las campañas en polémicas que calificó como artificiales, mientras las familias enfrentan dificultades económicas. "Todo lo demás mentira. Son los hechos. La matemática no miente. La economía está hecha un desastre. Y eso no se discutió en el 2025 porque manipulaban todos", concluyó, en referencia al escenario económico y laboral que, según su análisis, afecta al país.

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