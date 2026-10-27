Leo Rey donó un piano a escuela rural de Colliguay, en Quilpué: "Para que tengan una ventana de ilusión y de expectativa"

Con música, alegría y mucha emoción, la Escuela Rural Delfina Alarcón de Colliguay, ubicada en la comuna de Quilpué, recibió la visita del cantante nacional Leo Rey, quien llegó al valle a entregar personalmente el piano que donó a esta comunidad educativa.

El establecimiento rural, perteneciente al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga, es la única escuela del valle y está ubicado a más de 50 kilómetros del centro urbano de Quilpué.

La historia comenzó en redes sociales, cuando Leo Rey anunció que quería regalar el piano de su hogar a una escuela rural, idealmente de la región de Valparaíso.

La comunidad de Colliguay respondió con un mensaje que destacó los desafíos de la ruralidad, su trabajo en identidad cultural y patrimonio, y el amor por la música de sus 36 estudiantes, de prekínder a octavo básico. El 13 de octubre, el cantante confirmó que la Escuela Delfina Alarcón sería la beneficiada.

"Estoy muy contento de que haya llegado este día. Hace mucho tiempo que estábamos coordinando y, lamentablemente, por el mal tiempo no habíamos podido concretarlo, pero finalmente se pudo. Creo que fue la mejor decisión haber elegido esta linda escuelita rural que está en los confines, al lado del cielo, en Colliguay", expresó Leo Rey.

Durante la visita, el artista conoció de cerca a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias. La comunidad preparó presentaciones artísticas, entre ellas la del grupo Semillitas Corraleras, que con música en vivo rescata el arte y las tradiciones del valle. Además, el cantante recibió diversos detalles en agradecimiento por su visita y su apoyo.

"Gracias por el recibimiento y por el cariño demostrado. Estoy muy agradecido de Dios, sobre todas las cosas, por haberme guiado hasta esta escuelita y saber que hay mucho talento. Hay tremendos cantantes y tremendos músicos aquí, así que estoy feliz de que haya llegado el piano", señaló el artista.

Leo Rey agregó que "me pone feliz poder aportar con un granito de arena a la música y al arte, que son muy importantes en todo ámbito, para que los niños se motiven y tengan una ventana de ilusión y de expectativa hacia el arte y la música".

La directora del establecimiento, Lilia Ayala, señaló que "estamos muy contentos como escuela y como comunidad educativa de haber recibido este hermoso regalo. Es significativo no solo por el instrumento musical, sino porque tenemos sellos artísticos, como el folclor, el medio ambiente y el resguardo de las tradiciones, que también permiten utilizar el piano".

De igual forma, destacó que "es un bonito gesto para acercar el arte y el espectáculo que uno ve en la televisión a la realidad. Esta es una escuela pública, que pertenece al SLEP Marga Marga; estamos muy alejados y le ponemos mucho cariño y amor a los procesos educativos de nuestros estudiantes".

"Nuestra escuela tiene más de 80 años y ha mantenido la excelencia académica durante los últimos seis, lo que demuestra que una educación con un profundo sentido del aprendizaje, que releva lo que hay en el entorno, es importante. Apostamos por la educación pública, creemos que cada uno de nuestros estudiantes es un talento y agradecemos a Leo Rey por ser un mediador y traer el arte a Colliguay", sentenció Lilia Ayala.

Las estudiantes Sarita y Maite Molina también compartieron su emoción por la jornada. "Fue muy emocionante y muy divertido. Él es muy humilde y pudimos conversar. Todos mis compañeros, compañeras y profesores estábamos muy felices de que esto se haya podido hacer", comentaron.

Sobre el futuro del piano en la escuela, agregaron que "mis compañeros y compañeras van a poder desarrollarse en el folclor, tocar instrumentos y cantar. Van a poder sacar esos talentos que a veces no se ven y que ahora se van a poder ver".

Con este nuevo instrumento, la Escuela Delfina Alarcón fortalece el trabajo musical y artístico que forma parte de sus sellos educativos. El piano abre nuevas oportunidades para que niños y niñas sigan aprendiendo, creando y rescatando sus raíces a través del arte, en una de las comunidades más alejadas del territorio del SLEP Marga Marga.

PURANOTICIA