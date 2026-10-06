Las renuncias que sacuden a la Delegación de Quillota en medio de acusaciones contra delegada Pilar Cuevas por malos tratos

Un complejo escenario laboral se mantiene instalado en la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, donde funcionarios han planteado diversos episodios que han derivado en denuncias contra la delegada Pilar Cuevas (Renovación Nacional) por presuntos malos tratos y hostigamientos. El conflicto ya había escalado desde el ámbito interno hasta la División de Gobierno Interior, luego de las gestiones realizadas por la Asociación de Funcionarios de la entidad para abordar la situación.

En medio de este polémico escenario, durante los últimos días se conocieron dos renuncias al interior de la repartición, correspondientes a Rodrigo Villanueva, periodista que mantenía contrato hasta fines de año; y a Ivy Núñez, gestora territorial y única militante del Partido Republicano en el organismo. A ellos se suma el alejamiento de Mario Piña, jefe de gabinete, quien se encuentra con licencia psiquiátrica.

Fuentes de Puranoticia.cl en la entidad señalaron que estas tres personas llegaron a trabajar a la Delegación Provincial durante la gestión de Pilar Cuevas, descartando de plano que la situación obedezca a un conflicto con motivaciones políticas, buscando dañar la administración de la militante de RN. Asimismo, afirmaron sobre la licencia psiquiátrica de Piña que todo hace pensar que se trata del paso previo a su renuncia.

Hasta ahora no existe una confirmación oficial respecto de las razones que llevaron a cada uno de ellos a dejar sus funciones. Sin embargo, de acuerdo con antecedentes conocidos por Puranoticia.cl, las salidas de estos tres trabajadores se producen en momentos en que el ambiente al interior de la Delegación Presidencial ha sido objeto de cuestionamientos y denuncias formales por parte de funcionarios.

El antecedente más relevante en este sentido corresponde a las presentaciones realizadas bajo la Ley Karin, normativa que establece mecanismos para prevenir y abordar situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Una de estas denuncias ya había sido expuesta en el marco de las gestiones efectuadas por trabajadores de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota.

La situación motivó además la intervención de la Asociación de Funcionarios, que decidió involucrarse tras recibir antecedentes sobre problemas que estaban afectando a integrantes del equipo. El gremio realizó gestiones directamente con la autoridad y, posteriormente, llevó sus planteamientos hasta la División de Gobierno Interior.

En ese contexto, representantes de los funcionarios sostuvieron una reunión con Vicente Núñez, jefe de dicha división, instancia en la que entregaron una carta con sus inquietudes y solicitaron una respuesta frente al escenario que se estaba produciendo en la repartición que representa al Presidente de la República en la zona.

El conflicto había adquirido especial relevancia debido a que, según los antecedentes expuestos por los funcionarios, las situaciones denunciadas no corresponderían únicamente a diferencias respecto de las exigencias laborales, sino que involucrarían acusaciones de hostigamiento y formas inadecuadas de abordar errores o situaciones internas, generando preocupación entre trabajadores de la repartición.

"Nosotros le decíamos al jefe de la División de Gobierno Interior (Vicente Núñez) que todo esto puede desencadenar cosas tan complejas como la muerte por suicidio por acoso laboral. Tenemos muchos casos, a nivel privado y público, de personas que se quitan la vida porque están en un ambiente tan complejo a nivel laboral que se van a una profundidad tan dolorosa que toman esas decisiones", manifestaron desde la Asociación de Funcionarios de la Delegación de Quillota en agosto pasado.

Las fuentes de Puranoticia.cl en la entidad también aseguran que el clima laboral ha ido mejorando tras la publicación de las acusaciones contra la delegada Pilar Cuevas y que se sigue trabajando con los organismos correspondientes para evitar que situaciones como las denunciadas se repitan y se pueda lograr un buen ambiente de trabajo.

Precisamente por ello, las dos renuncias más la licencia psiquiátrica conocidas durante los últimos días en la repartición de Gobierno adquieren relevancia dentro del escenario que enfrenta actualmente la Delegación. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial que permita establecer que las salidas de Villanueva y Núñez, más la licencia de Piña, sean consecuencia directa de las denuncias por clima laboral.

PURANOTICIA