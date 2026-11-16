Lancheros del Muelle Prat defienden sus protocolos de seguridad tras emergencia en caleta El Membrillo: "Es un hecho muy aislado"

Durante la mañana del domingo 15 de noviembre, las alarmas se encendieron en la región de Valparaíso luego de que la Armada confirmara el exitoso rescate de los 15 ocupantes de una lancha que presentó graves problemas mecánicos y comenzó a hundirse en el sector de la caleta El Membrillo. Frente a la preocupación que este episodio pudo generar entre quienes visitan el borde costero, los patrones de naves menores del Muelle Prat decidieron dar a conocer a Puranoticia.cl los protocolos preventivos y las medidas de seguridad que rigen el funcionamiento del turismo náutico formal.

Los trabajadores recalcaron que la seguridad de los pasajeros constituye el principal pilar de su actividad económica, por lo que aseguran mantener una coordinación permanente con la autoridad marítima. Así lo explicó Manuel Rivas, patrón de la lancha Normita, quien señaló al respecto:

"Nosotros acá lo que más nos preocupa es la seguridad del pasajero porque nosotros vivimos de ello (...) Capitanía de Puerto Valparaíso está siempre al lado de nosotros y tenemos contacto y las lanchas pasan sus raíces y todo seguro".

Asimismo, Rivas fue enfático en establecer una diferencia entre los servicios turísticos que se ofrecen en el Muelle Prat y lo ocurrido en El Membrillo, descartando que ambos hechos estén relacionados y calificando el incidente como una situación aislada:

"Es un hecho muy aislado porque son botes pesqueros y nada que ver con el turismo".

PROTOCOLOS RIGUROSOS

Con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes realizan recorridos por la bahía de Valparaíso, las embarcaciones deben cumplir una serie de normativas y procedimientos operativos supervisados por la autoridad marítima. Juan Jara, patrón de nave menor, detalló cuáles son las primeras medidas que se adoptan antes de iniciar cada recorrido y que comienzan con la autorización correspondiente para zarpar:

"Lo primero que se hace aquí en medidas de seguridad, se pide la autorización para salir, que eso es un zarpe que se llama. Después, a medida que la gente se embarca, uno le exige que se coloquen el chaleco".

Jara también explicó las instrucciones que reciben los pasajeros para mantener el orden y evitar situaciones de riesgo durante el trayecto, que contempla aproximadamente media hora de navegación por la bahía. Entre las principales recomendaciones se encuentra permanecer sentados durante la travesía y utilizar correctamente los elementos de protección:

"Antes se le dice a la gente que no se puede parar (...) cuando retornamos, después ya de un paseo que dura media hora, se le dice a la gente cuando se llega a la orilla que se retire el chaleco".

En la misma línea, Jaime Vera, capitán y patrón de nave menor, complementó que estas disposiciones son de carácter obligatorio para todos los pasajeros, sin excepción, y forman parte de los requisitos que deben cumplir las embarcaciones dedicadas al turismo:

"Concerniente a todas las embarcaciones que nosotros prestamos servicios de turismo en general al público, las medidas de seguridad son las siguientes, que lleven sus respectivos chalecos salvavías, que antes de zarpar vayan sentados, al regreso también se les retira el chaleco salvavía".

Vera agregó que los implementos de seguridad disponibles consideran las distintas necesidades de los pasajeros, tanto adultos como niños, y que cada embarcación cuenta con el equipamiento correspondiente a su capacidad, conforme a las exigencias de la autoridad marítima:

"Para niños y para adultos siempre hay chalecos, las embarcaciones tienen diferentes capacidades y tienen todos sus chalecos correspondientes por haber dirigido a la Armada Nacional".

Además, aclaró que ante cualquier desperfecto los implementos son reemplazados de inmediato y que, en términos generales, los visitantes suelen mostrar disposición a seguir las indicaciones entregadas por los operadores: "regularmente los clientes siempre se dan entendido de que se les hace en casa en efecto".

FISCALIZACIÓN PERMANENTE

Otro de los aspectos destacados por los trabajadores es la fiscalización permanente que existe en el sector del Muelle Prat, donde cuentan con vigilancia y patrullajes de la autoridad marítima. Según explicó Juan Jara, estas labores permiten mantener un control constante sobre las embarcaciones que prestan servicios turísticos y verificar que cuenten con la documentación correspondiente:

"Tenemos un edificio que tiene las cámaras apuntándose acá, y hace diez minutos salió la lancha de la Armada a patrullar, que le pide a las embarcaciones los documentos".

En ese contexto, el patrón de nave menor también hizo un llamado a la ciudadanía a no generalizar a partir de situaciones puntuales, destacando la importancia de diferenciar el trabajo que realizan los distintos operadores marítimos:

"Le digo al público que se acerque igual, (...) porque a veces por otras personas nos meten a todos en el saco".

Por otra parte, las medidas preventivas también consideran a los visitantes extranjeros que llegan hasta Valparaíso para conocer la bahía. Jaime Vera explicó que, en estos casos, los trabajadores deben reforzar las instrucciones de seguridad, especialmente cuando algunos turistas manifiestan interés en tomarse fotografías sin utilizar los elementos de protección:

"Son bastante obedientes, bueno yo que hablo idioma también tengo que estarle explicándole también a los clientes extranjeros que deben llevar su chaleco puesto, incluso para la fotografía algunos quieren retirárselo para no salir con el chaleco, pero es imposible".

Finalmente, los operadores reiteraron la invitación a la comunidad a acercarse con tranquilidad al Muelle Prat y disfrutar de los tradicionales paseos por la bahía, asegurando que las embarcaciones se someten a revisiones anuales y mantienen una coordinación constante con la Capitanía de Puerto. Asimismo, manifestaron sus expectativas de desarrollar una temporada segura, especialmente de cara a las tradicionales celebraciones de Año Nuevo en el mar, uno de los principales atractivos turísticos de Valparaíso.

PURANOTICIA