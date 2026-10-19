«La Traviata» volvió al Teatro Municipal de Viña del Mar con dos funciones a tablero vuelto

Las dos funciones a tablero vuelto y actividades anexas a la puesta en escena de la ópera «La Traviata» de Giuseppe Verdi, marcaron este fin de semana un nuevo hito para el Teatro Municipal de Viña del Mar, que trajo de regreso este género al escenario artístico cultural más importante de la región.

El montaje, que fue todo un éxito, corresponde a una coproducción entre el Teatro Municipal de Viña del Mar con Lírica Disidente -ganadores del Premio Presidente de la República a las Artes Escénicas 2024-, que desde el 2018 ha contribuido a dinamizar el medio lírico nacional a través de producciones que han abierto circuitos alternativos para la ópera.

Por ello, «La Traviata» no sólo se trató del retorno de la ópera al Teatro Municipal tras su reapertura el 2023, sino que también impulsó una segunda apuesta por la producción propia y la colaboración artística como parte de su gestión artística y cultural del recinto.

La puesta en escena generó una gran expectación para asistir a las presentaciones gratuitas que se realizaron el 17 y 18 de octubre. Es así que apenas se abrieron las inscripciones se agotaron las 2.000 localidades para ambas fechas.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “el regreso de la ópera al Teatro Municipal de Viña del Mar es un hito muy significativo, porque nos permite recuperar una tradición artística de este escenario y, al mismo tiempo, proyectarla hacia nuevos públicos”.

La jefa comunal puntualizó que “durante el 2026 hemos querido fortalecer una programación construida también desde la coproducción y la colaboración con distintos actores del mundo de las artes escénicas, y esta Traviata, junto con otras producciones como Jesucristo Superestrella, es parte de ese camino”.

“Volver a tener ópera en este teatro, después de tantos años, habla también de cómo estamos recuperando plenamente su vocación cultural y artística”, subrayó la alcaldesa.

NUEVAS AUDIENCIAS

El montaje de «La Traviata» también generó diversas actividades anexas que convocaron al público interesado y nuevas audiencias.

Es así que el jueves 15 se realizó en el ensayo general abierto al público, al que asistieron 900 personas, y el viernes 16, se llevó a cabo un encuentro con los artistas -transmitido por el canal de Youtube del municipio- donde el elenco y la producción compartieron detalles de la producción.

«La Traviata» fue dirigida por Ignacio Ramírez, director creativo y artístico de Lírica Disidente, y la escenografía y vestuario estuvo a cargo de Valentinao Maldonado junto a GAPITE Sastrería Teatral.

El elenco fue encabezado por la soprano chilena Annya Pinto, quien regresó desde Europa para debutar como Violetta. También participaron los brasileños Maurício Etchebehere y Leandro Abreu, mientras que el resto del elenco y la orquesta se conformó mediante convocatorias abiertas, a las que se sumó el Coro Sortilegio.

En esta convocatoria hubo 120 postulaciones de 13 países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Italia, México, entre otros.

La dirección musical estuvo a cargo de Miguel Ángel Castro, quien vuelve a las fuentes originales de este clásico de la lírica; desde lo escénico, Ignacio Ramírez propuso una lectura actual de Violetta, como una mujer que busca la libertad en un mundo de apariencias.

El resto del elenco lo conformaron Annina: Nataly García (Chile), Flora Bervoix: Valeria Vega Matus (Chile), Gastone: Pablo Carrasco (Chile), Barone Douphol: Íñigo Poutay (Chile), Dottor Grenvil / Marchese d’Obigny: Nikolas Tobar (Chile).

La obra es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y cuenta con la colaboración de la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, AIEP, Duoc UC –ambos sede Viña del Mar– y Gelatería Artesanal Miró.

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